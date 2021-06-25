الجمعة 25 يونيو 2021
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التحفظ على مقطعات لحوم ودهون حيوانية مجهولة المصدر بالإسكندرية

لحوم ودهون حيوانية
لحوم ودهون حيوانية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 2,12 طن "مقطعات لحوم ودهون حيوانية" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة، بمحافظة الإسكندرية.
على الفور تم استهداف المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المصنع عثر ضبط 2,12 طن "مقطعات لحوم ودهون حيوانية" داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس زمايلك ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
كما قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها علي المواطنين في شهر رمضان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمباحث شرطة التموين والتجارة الداخليه، يفيد بشن حملات مكبرة على الأسواق بكافة الأحياء، لضبط اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها في رمضان وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن "6 طن و715 كيلو جرام لحوم وكبدة ذبيح خارج المجازر وفاسدة، و140 كيلو جرام دواجن، و290 كيلو جرام أسماك" جميعها منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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