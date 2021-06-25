التعاون في مجال الطاقة والبترول على رأس اتفاقيات مصر وروسيا

وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، و تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد، والتجارة، والتمويل، والصناعة، والاستثمار، والطاقة والموارد المعدنية، والطيران، والتعليم، والزارعة، والحجر الزراعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والنقل، والسياحة، والرياضة، والتعاون الثقافي.

وحصلت "الدستور" على نسخة من الاتفاقيات، وفي السطور التالية نرصد تفاصيل التوقيع في التعاون في مجال الطاقة والبترول والموارد المعدنية.

التعاون في مجال الطاقة والبترول والموارد المعدنية

- التأكيد على إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة البترول المصرية في مجال استخدام الغاز المضغوط.

- التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الروسي المصري الحالي في قطاع الطاقة وتطوير التعاون المتبادل في مجال تجارة البترول والغاز والغاز الطبيعي المسال، وقد يشمل هذا التعاون ندوات وورش عمل لتبادل المعرفة حول اتجاهات سوق الغاز والغاز الطبيعي المسال .

- دعوة الجانب المصري الشركات والمؤسسات الروسية للمشاركة في العطاءات الدولية للتنقيب عن حقول البترول والغاز الطبيعي واستغلالها في الأراضي المصرية وفي المشروعات المقترحة للاستثمار في قطاع البترول والغاز.

- دعوة الجانب المصري الشركات ووكالات الاستثمار الروسية للتعاون والاستثمار في التقنيات المحدثة للاستخراج المعزز للنفط لتطوير حقول النفط والغاز المصرية .

- إعراب الجانب الروسي عن اهتمامه بتطوير التعاون بين شركة جزبروم وشركات البترول والغاز المصرية، بالإضافة إلى اهتمام شركة Stroytransgaz JSC بالمساهمة في المشروعات الكبرى في مصر في مجال إنشاء البنية التحتية للبترول والغاز والطاقة.

- إعراب الجانب الروسي عن استعداد شركة OILTEAM LLC لتوريد معدات الإنتاج المبكر للهيدروكربونات، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني في تنفيذ مشروعات هندسية في مجال التحضير والإنتاج المبكر للبترول والغاز في مصر، بالإضافة إلى اهتمام شركة JSC Rosgeo بتعزيز التعاون مع الجهات المصرية المعنية بالتنقيب عن الموارد المعدنية الصلبة والهيدروكربونات واستخدامها بما في ذلك تنفيذ مشروعات مشتركة بهدف تعميق مستوى المعرفة الجيولوجية في هذا المجال لتنمية الموارد المعدنية في مصر.

- اهتمام الجانب المصري بدراسة إمكانية التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء القدرات والتدريب في مجال البترول والغاز من خلال شركات قطاع البترول المصري، والتعاون في تقنيات الغاز الطبيعي للتدفئة من خلال شركاته المتخصصة، ، ودعوة الشركات الروسية للاستثمار في الصناعات التعدينية في مصر وتبادل ممارسات التعدين والمعرفة خاصة بعد صدور قانون التعدين الجديد.