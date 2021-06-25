أحمد محمد عزت مديرًا لإدارة تعليم بني سويف

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الجمعة، القرار رقم (398) لسنة 2021، وتضمن في مادته الأولى: إلغاء تكليف معتز حسن محمد حسين، من القيام بعمل مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، مع قيام مديرة المديرية بتكليفه بالعمل بما يتناسب مع مؤهله الدراسي والمستوى الوظيفي الذي يشغله.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار ندب أحمد محمد عزت أحمد عبد المجيد ، معلم خبير، للعمل مديراً عاماً لإدارة بني سويف التعليمية تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى في هذا الشأن.

كما اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمجموع"240 "درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020/2021 وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسي 2021 /2022 بعد إجراء بيان بالمجموع التكرارى ، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 15 ألف و181 طالباً وطالبة ،بإجمالى عدد فصول 330 فصلاً،والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع 46 طالبا وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألف و729 ،وإجمالي الناجحين 31ألف و886 طالباً وطالبة.

وفى سياق منفصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلىة للموسم الحالي،مشيرا إلى أن إجمالي الكميات الموردة قد وصل إلى 236 ألفًا و657 طنًا، وذلك منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم الجمعة "بزيادة 36 ألفًا و657 طنًا (وبنسبة تزيد عن 118.3%) من المستهدف توريده هذا العام والمقدر بــنحو 200 ألف طن قمح.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.