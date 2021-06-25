«موت الغفلة» يلحق بشخص أعلى دراجته النارية بالفيوم

شهدت منطقة العزب التابعة لمدينة الفيوم أمام محلج العزب بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حالة من الذهول والصمت من هول الموقف عقب سقوط أحد المارة من أعلى دراجته النارية متجها إلى محافظة بني سويف، لافظا أنفاسه الأخيرة، وذلك عقب صلاة الجمعة.

وأكد شهود عيان بأن المتوفي لفظ أنفاسه الأخيرة بما يسمى موت الغفله، مع محاولة اسعافه برشفة ماء ومع الضغط المستمر على قلبه، ولكنه توفي بالحال، وتبين بأن المتوفي يدعي " محمد كمال كامل محمود " ( مقيم ببرج اليسر - صلاح سالم - مركز بني سويف ).

حريق هائل يلتهم مخزن كرتون وخردة على الطريق الدائري بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة على حريق هائل نشب بمخزن الكرتون والخرده، بالطريق الدائري قبل مدخل قرية دمو، التهمت النيران محتويات المخزن بالكامل.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغاً بنشوب حريق بمخزن كرتون وخرده، بالطريق الدائري، نتيجة حدوث ماس كهربائى، تبين أن الحريق التهم محتويات المخزن بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فريق طبي بالفيوم ينجح في استخراج مسمار طوله ١٠سم من صدر شاب

نجح فريق طبي من جراحة القلب والصدر، بمستشفيات جامعة الفيوم، في استخراج مسمار طوله ١٠سم من صدر شاب يبلغ من العمر 28عام، إثر إصابته أثناء عمله بورشة الخاصة.

وكشف الدكتور محمد صفاء مدير المستشفيات الجامعية بأن إجراء العملية كانت جراحة دقيقة للغاية، حيث كان بمكان صعب وخطير وحساس جدا بجانب الشريان، حيث تم تحديد مكان المسمار في الجهة اليسرى من الصدر خلف الوريد الأجوف العلوي وأمام القصبة الهوائية الرئيسية وأمام الشريان الرئوي الأيسر وخلف الشريان الأورطي من الصدر، ونظراً لحساسية مكان وجود الجسم الغريب فقد أخذ في الاعتبار خطورة هذه العملية لذا قام الطاقم الطبي بقيادة محمود الزيادي استشارى و مدرس جراحات القلب والصدر بكلية الطب، التي تكللت بالنجاح خرج بعدها المريض معافاة.

وضم الفريق الطبي الذين قاموا بإجراء العملية كلا من: تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية طب الفيوم، ودكتور محمد صفاء الدين عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية، قام الدكتور عبدالله أسامة رئيس أقسام جراحات القلب والصدر بتشكيل فريق طبي وعلى رأسه الدكتور محمود الزيادي استشارى و مدرس جراحات القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور أحمد نادي مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتور عمر كيلاني نائب جراحة القلب والصدر، و الدكتورة علياء مدرس مساعد التخدير و الدكتور محمد عبدالمنعم نائب التخدير، وإسلام رجب ممرض العمليات.