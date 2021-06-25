«البرجر» يهدد بإشعال الاحتجاجات في بريطانيا.. ضرائب جديدة على اللحوم

حذر مراقبون من أن وضع ضرائب اللحوم في بريطانيا قد يؤدي إلى أعمال شغب، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعتقد هنري ديمبلبي الملقب بقيصر الطعام في حكومة بوريس جونسون من البريطانيين، أن هذه الخطوة "قد تكون ضرورية" للمساعدة في معالجة تغير المناخ، كما جاء في مسودة تقرير.

وأكدت الصحيفة أن اللحوم المصنعة مثل البرجر ولحم الخنزير المقدد ولحم الخنزير العادي والنقانق وقطع الدجاج يمكن أن تخضع للضريبة.

وقالت مصادر إن الوثيقة "ما زالت قيد الدراسة" لكنها لم تجادل في الدفع لزيادة تكلفة بعض اللحوم.

ومن المتوقع أن يخبر ديمبلبي رئيس الوزراء بأنه يجب تجنب أي ضريبة على المدى القصير لأنها قد تثير ضجة.

وتقول مصادر مطلعة على الوثيقة، المقرر إصدارها الشهر المقبل، إن الوزراء يخشون الاحتجاجات في الشوارع مثل تلك التي تنسقها حركة "جيلت جان" في فرنسا استبعد جونسون فرض ضريبة على اللحوم عندما استجوبته صحيفة "ذا صن" في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، فإن الأهداف الملزمة قانونًا لحمل المملكة المتحدة على صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050 يمكن أن تجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات جذرية في المملكة المتحدة، يأتي خُمس انبعاثاتنا من الطعام، ومعظمه من إنتاج اللحوم.

كما تناقش مسودة الخطة، التي تم تسريبها، كيفية مساعدة البريطانيين على التمتع بصحة أفضل وإدخال إستراتيجية نمو الفاكهة والخضروات.

يمكن إعطاء الأطفال الفقراء فواكه وخضروات مجانًا لمعالجة السمنة وليكونوا صديقين للبيئة.

وسيقوم الوزراء بتقييم التقرير أثناء قيامهم بوضع كتاب أبيض لاستراتيجية وطنية للغذاء.

وأثار الوزراء رد فعل عنيفًا كبيرًا أمس بعد أن أعلنوا أنهم سيجرمون إعلانات الطعام غير الصحي على شاشة التلفزيون قبل نقطة الانحدار ، كما سيتم أيضًا استبعاد الإعلانات الخاصة بعشاء عيد الميلاد من شاشاتنا بموجب خطط Barmy.