غرفة عمليات لتأمين مواجهة الأهلي والترجي باستاد السلام

أنهت الأطقم الأمنية التابعة للأفريقية للأمن والحراسة، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي والترجي التونسي، في التاسعة من مساء غد السبت على استاد السلام في إياب الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

ويؤمن رجال الأفريقية للأمن والحراسة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وممرات اللاعبين، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وشكلت المجموعة الأفريقية غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية بالمباراة، واتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات فى ضوء الحرص على الخروج بالمباراة فى أبهى صورة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الترجي الرياضي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب إستاد بالسلام على أن يذاع عبر قناة «تايم سبورت» بترددها الأرضي وقناة bein sports hd4.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في البطولة، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي.