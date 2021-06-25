على طريقة حنين حسام.. هجوم على أيتن عامر بسبب دعاية لتطبيق تعارف

جملة انتقادات تعرضت لها الفنانة أيتن عامر، من قِبل الجمهور والمتابعين، حيث هاجموها بعد أن نشرت عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد لها تحتفل بوصول صفحتها إلى 11 مليون متابع، ودعوتها إلى تحميل تطبيق "بيجو لايف"، ليستمتعوا بفيديوهات البث المباشر معًا، حيث علقت على الفيديو قائلة: "نزلوا الأبليكيشن BIGO live عشان نتقابل live الساعة 5 ونتكلم ونحتفل سوا بالـ11 مليون".

سبب الهجوم الذي شنّه المتابعون والجمهور على الفنانة أيتن عامر، هو الأسلوب الدعائي الذي تتخذه على صفحتها لتطبيقات تسببت في حبس عدد من الفتيات اللاتي واجهتن تهم عديدة أبرزها الترويج إلى الدعارة والتعدي على قيم وأخلاقيات الأسرة المصرية، بل والإتجار في البشر، حيث كتبت أيتن عامر هذا المنشور في الوقت الذي تم حبس حنين حسام ومودة الأدهم وشيري هانم وابنتها بعدة سنوات لاستخدامهم تطبيقات مثل "بيجو لايف" الذي تروّج له أيتن عامر، وهو تطبيق "لايكي".

وهاجمها عدد من المتابعين، حيث قالت أسماء محمد: "هو مش التطبيقات اللي زي دي كانت سبب في حبس حنين حسام ومودة الادهم؟ بتستخدميها ليه يا أيتن؟"، فيما قال عادل أحمد: "بلاش تكسبوا من ورانا فلوس وانتي ايه الفرق بينك وبين حنين حسام ما نفس الفعل بس طرف مشهور وطرف مش مشهور"، فيما دعاها عدد من المتابعين إلى التوقف عن استخدام مثل هذه التطبيقات حفاظا على صورتها أمام جمهورها وعدم الترويج لمثل هذه التطبيقات التي قد تستخدمها المراهقات مثلها، حيث قال أمجد إمام: “من فضلك يا أيتن بلاش التطبيقات دي عشان ودت ناس كتير أوي في داهية والبنات اتحبست ربنا يحفظ بناتنا”.

وبعد الهجوم على أيتن عامر عبر صفحتها على موقع انستجرام، قامت أيتن عامر بحذف الفيديو من حسابها، لتكتفي بمنشور الإعلان عن وصول متابعيها إلى 11 مليون متابع.