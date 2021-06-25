«السكة الحديد»: تعديل تركيب 19 قطارا بخط «البصيلي-رشيد» بعربات «تحيا مصر»

تبدأ هيئة السكة الحديد بتعديل مواعيد بعض القطارات على خط "البصيلي-رشيد" والعكس بتركيب 6 عربات بعربات محسنة “تحيامصر” بدلا من المطورة، بهدف توفير الراحة المناسبة لجمهور الركاب وتقديم خدمة تليق بهمن على أن يبدأ التشغيل اعتباراً من غدا.

وأوضحت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم تعديل تركيب القطارات "٧٦٠، ٧٦٣،٧٦٦، ٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧٩، ٧٨٠، ٧٨٣، ٧٦١، ٧٦٤"، وذلك على خط البصيلي-رشيد والعكس.

كما سيتم تعديل عدد آخر من القطارات والتي تتمثل في "٧٦٧، ٧٦٨، ٧٧١، ٧٧٨، ٧٨١، ٧٨٤، ٧٦٢، ٧٦٥، ٧٨٤".

وفي سياق متصل، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية في الصعيد بداية من محطة سكة حديد بديروط بمحافظة أسيوط، أيضا برج إشارات ديروط والذي سبق إدخاله الخدمة خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد «بني سويف- أسيوط» بطول 250 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "ألستوم" الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث «EIS»، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة «4 SILL»، ويتكون المشروع من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقانا)، مضيفاً أن هذه المشروعات تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وأكد وزارة النقل، أنه بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وتلاحظ للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب دون تذاكر للمحطة، كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم من عدم تحصيل الكمسارية بإحدى رحلات خط "القاهرة-كفر الشيخ" التذاكر من الركاب، وعلق الوزير قائلا، إن السماح بدخول الركاب دون تذاكر وعدم تحصيل قيمتها يعد نوعاً من أنواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري.