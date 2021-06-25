الجمعة 25 يونيو 2021
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تقارير ومتابعات

«ركز مع القمر ده».. كيف استقبل رواد السوشيال ميديا خطوبة عمرو وردة؟

وردة وخطيبته
وردة وخطيبته

تصدر اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، المحترف في صفوف نادي باوك سالونيكا اليوناني لكرة القدم، محركات البحث، عقب خطبته من فتاة مصرية في حفل عائلي محدود.

ما أثار التساؤلات أن عمرو وردة، أقام حفل خطوبته في سرية تامة، مكتفيا بحضور أهله وأهل خطيبته، ولم يوجه الدعوة لزملائه سواء في المنتخب المصري أو في الوسط الرياضي بشكل عام.

تعليقات كثيرة أطلقها المتابعون كرد فعل على خطوبة عمرو وردة، حيث قال بهاء حجازي: "ربنا يسعدك ويهديك ويصلح حالنا وحالك وتكون دي بداية لطيفة ونقطة مفصلية في حياتك تغيرها للأحسن.. مبروك"، فيما قال إسلام مجدي: "جدع ياوردة خير ما عملت"، وقالت وفاء علي: "صبرت ونلت ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم يارب يباركلك وتركز مع القمر ده ربنا يخليكم لبعض". 
فيما قالت أميرة محمد: "مبروك يا سيدي وربنا يهديك وتعقل كده"، وقال خالد حسن: " مبروك ربنا يتمم على خير ما شاء الله حورية الأرض عقبال حورية الآخرة يبعد عنك الشيطان أكيد أمك بتدعيلك".

وقال أشرف محمد: "مبروك يا وردة ربنا يحفظكم ويسعدكم ويبعد عنكم العين.. حافظوا على بعض بقى وبلاش مشاكل"، فيما قال أحمد عبد الغفور: “ربنا يهديك وركز في مستقبلك عشان قريب هتكون زوج وبعدها أب المستقبل أهم حاجة يا وردة وربنا يهدينا جميعا"، فيما قالت هدى الدولي: “ربنا يبارك في حياتكم والف مبروك”. 
جدير بالذكر أن اللاعب الدولي عمرو وردة يبلغ عمره 28 عاما، ويعيش في اليونان منذ رحيله عن الأهلي المصري صيف 2015، حيث دافع عن ألوان أندية بانيتوليكوس، وباوك سالونيكا، وتروميتوس، ولاريسا، وفولوس.

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