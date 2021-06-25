الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل 5 استراتيجيات لانتهاء الجلسات الافتراضية بذكاء

أفضل استراتيجيات
أفضل استراتيجيات لانتهاء الجلسات الافتراضية بذكاء

يمر العالم بفترة استثنائية بوجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19)، لذلك يتجه العديد من أصحاب الأعمال لاختيار أفضل الاستراتيجيات لعقد الجلسات الخاصة بهم بطريقة أونلاين معتمدة على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الافتراضي خاصة المعلمين، ويتم مناقشة الأمور التى تتعلق بأهمية إشراك المتعلمين في جلسات التدريب الافتراضي للتطوير من ذاتهم في تسجيل الدروس الأونلاين للطلاب، إلا أن المقالات الخاصة  بكيفية خروج هؤلاء الأشخاص من الجلسات مفعمين بالطموح و الإلهام والتحفيز قليلة للغاية.

وفي هذه السطور نرصد كيفية الخروج من هذه الجلسات الافتراضية بروح عالية تشجعهم على الاستمرار في تطوير ذاتهم لاستخدام التسجيل الأونلاين.

ذكر ثلاثة أمور تعلموها 

للتشجيع على حضور الجلسات الخاصة بالتطوير يتم الطلب منهم ذِكر ثلاثة أمور تعلموها، من الجلسة ولم يتم التعرض لها من قبل هذا يشجع على الاستمرار في تطوير الذات بكتابة هذه الأمور.

العد التنازلي لـ 45 ثانية 

خلال 45 ثانية يتم تذكر أكثر المفاهيم التي تأثرت بها خلال الجلسة وكتابتها على الفور.

إنشاء منشور صغير 

من الممكن الطلب من المشاركين في الجلسة أن يتم تلخيص ما تم تناوله في منشور صغير ويمكن الاستعانة بتويتر لتوصيل هذه الفكرة .

أهم النقاط الأساسية 

يمكن ايضًا طلب منهم ذكر بعض النقاط الأساسية الخاصة بهم والعمل على الخروج بنصيحة واحدة تم تعليمها من هذه الجلسة، ويتم مشاركة ما يتم فهمه من خلال ايضًا التكرار والإستماع إليهم.

مشاركة الأفكار 

مشاركة بعض الأفكار ضرورية في حالة التعلم حتى يتم ثبوت هذه الأفكار ويتم الطلب من المعلمين المشاركين في الجلسة الافتراضية، أن يتم مشاركة شيء واحد مما تم تعلميه ويشاركونه مع آخرين.

العالم الافتراضي مليء بالأمور التي ينبغي وضعها في الاعتبار ولابد من وجود ما يشجع المتلقي للاستمرار والتطور في هذا العالم.

فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أفضل الاستراتيجيات لإختيار أفضل الاستراتيجيات تسجيل الدروس الأونلاين للطلاب الخروج من هذه الجلسات الافتراضية

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وائل لطفي

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