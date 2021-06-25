بعد إعلان خطبتها.. من هي هيا المعرشلي التي تصدرت التريند؟

تصدرت الفنانة السورية هيا مرعشلي، محركات البحث، كما أصبحت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مفاجأة الممثلة السورية ​ناهد الحلبي الجمهور​ وإعلان خطبة حفيدتها الممثلة اللبنانية ​هيا مرعشلي​ رسمياً، على شاب من خارج الوسط الفني.

ثير الجدل بزواجها

ورفضت ناهد الحلبي، خلال مقابلة تليفزيونية، الإجابة حول خطوبة هيا، قائلة إنها لا تملك تصريحاً للحديث عن حياة حفيدتها الخاصة، حتى وإن كانت جدتها، ولكن حين قال مقدم البرنامج ​ماجد العجلاني​، مصطلح "حبيب سري"، اعترضت قائلة: "هو ليس حبيب، هو حبيب وخطيب وزوج إلى حد ما".

خطبة هيا من شاب يدعى يوسف

وأضافت ناهد: "هيا عروس العام الجاري 2021، وستقيم حفل زفاف حال سنحت الظروف لذلك، وهو شاب سوري يدعى يوسف، لديه أعماله الخاصة التقيت فيه ولبسنا سوا وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، كل شيء بوقته حلو".

"خصوصية اجتماعية"

وعن أسباب عدم الإعلان عن الخطوبة في وقت سابق، أكدت ناهد أن خطيب هيا لديه خصوصيات إجتماعية وأمور خاصة بعمله منعت الكشف عن التفاصيل، لكن خلال شهر من الان سيتم إتمام الزواج بالزفاف.

"من هي هيا مرعشلي"