لماذا تصدر مجدي عبدالغني محركات البحث؟

تصدر لاعب الكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مجدي عبد الغني، محركات البحث على مدار الساعات الماضية، عقب إصدار محكمة جنح الدقي حكمها بالحبس لمدة سنة، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف جنيه، بسبب قضية ميراث بينه وبين عدد من أقاربه رفض تسليمهم حقهم في الميراث، صاحبها عدد من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا قصته على نطاق واسع.

عدم إعطاء أهله حقهم في الميراث

قضية تأييد حبس مجدي عبد الغني تعود إلى دعوى أقامها مجموعة من أقاربه، ضده، يتهمونه فيها بامتناعه عن إعطائهم حقهم في ميراثهم من السيدة فاطمة سيد أحمد، وهي خالة نجم منتخب مصر السابق، حيث حملت القضية رقم 12280 لسنة 2020 جنح القاهرة، وصدر فيها الحكم من محكمة جنح الدقي، بعد تداول القضية في عدد من الجلسات، حيث أيدت المحكمة حبس مجدي عبد الغني سنة، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

حكم سابق بحبس مجدي عبد الغني

لم تكن هذه المرة الأولى، فسبق لمحكمة جنح الدقي، إصدار حكم في فبراير الماضي، ضد الكابتن مجدي عبد الغني، بالسجن لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 300 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم عدد من أقاربه حقوقهم في 3 قضايا حول الميراث، وتصدر آنذاك الكابتن مجدي عبد الغني محركات البحث على نطاق واسع، حيث طالبه الجمهور برد الميراث لأقاربه كوسيلة سهلة لإنهاء النزاع القائم في المحاكم المختلفة.

وأقام أنور السمرجي عريضة دعوى ضد مجدي عبد الغني، لاعب الكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جاء فيها، أن مجدي عبد الغني، امتنع عن إعطاء موكليه حقهم في الميراث في محطة بنزين في منطقة الوراق.