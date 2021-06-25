الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تصدرت التريند بوصلة رقص.. من هي مايان السيد؟

مايان السيد
مايان السيد

تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، تريند مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، بعد نشرها مقطع فيديو جديد تداوله الرواد على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية Oops! I Did It Again للمغنية العالمية برتني سبيرس، وكتبت على مقطع الفيديو: "عفوا.. لقد فعلت ذلك مرة أخرى". 

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مايان السيد. 

- مايان السيد، فنانة شابة، ولدت في 9 نوفمبر عام 1997. 

- تبلغ من العمر 24 عاما، وتدرس المسرح والسينما في Auc.

- عشقت الفن والتمثيل منذ صغرها حيث كانت تشارك في الحفلات المدرسية. 

- في عام 2016، دخلت مايان السيد العالم الفني. 

 دخلت المجال الفني خلال عام 2016.- تحب السينما والتمثيل منذ طفولتها، شاركت في كثير من حفلات ومسرحيات المدرسة.

- أدت دورًا جيدًا في مسلسل ظل الرئيس، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد الغني، هنا شيحة، وكان دورها عبارة عن فتاة ابنة رجل الأعمال الذي خدم كضابط حراسات.

- اختارها المخرج بيتر ميمي، في مسلسل الأب الروحي عام 2017.

- طاردتها شائعات بأنها على علاقة بالفنان خالد أنور، نتيجة لقصة الحب التي جمعت بينهما في مسلسل كإنه إمبارح.

- شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021، بـ3 أعمال، هي هجمة مرتدة، حرب أهلية ولعبة نيوتن، والتي حازت على اهتمام الجمهور والمشاهدين منذ الحلقات الأولى. 

- أثارت جدلا بإعلانها عن التحرش على يد زميل لها في الفن، لكنها لم تذكر اسمه، قائلة إنها لم تكن تدرك آنذاك معنى التحرش حيث أبدت ندمها على عدم اتخاذها إجراءات قانونية، قائلة: "بكره كل الرجالة اللي فاكرين ان ليهم الحق انهم يتحرشوا ويغتصبوا علشان لبس البنت أو طريقتها في الكلام أو مشيتها في الشارع".

مواقع التواصل التحرش الرجال قانون مايان السيد

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وائل لطفي

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