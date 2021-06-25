بعربات محسنة.. تفاصيل تعديل تركيب قطارات بخطوط الوجه البحري غدا

تبدأ هيئة السكة الحديد غدا، تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط الوجه البحري، وتشغيل خدمة جديدة وإيقاف مؤقت لبعض القطارات بالوجه القبلي.

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك مجموعة من التعديلات خلال الفترة المقبلة لتوفير راحة المواطنين وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وتتضمن تعديلات قطارات الوجه البحري، تعديل تركيب بعض القطارات على خطوط (طنطا-المنصورة، منوف-طنطا، طنطا-ميت غمر، السنطة-محلة روح)، لعربات محسنة على بعض الخطوط وعربات مميزة على أخرى.

وأضافت الهيئة، أن تعديلات خط “طنطا-المنصورة” والعكس، تتضمن قطاري 49-44 ركاب بتركيب 7 عربات محسنةلكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن تعديلات خط "منوف-طنطا" والعكس تتضمن تعديل تركيب قطاري 347-560 ركاب بـ7 عربات محسنة لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

أما عن تعديلات خط “طنطا-ميت غمر-السنطة-محلة روح” والعكس، يتم تعديل تركيب قطارات337- 350-4350-351-352 ركاب، بـ6 عربات مميزة لكل قطار في نفس مواعيدهم الحالية.

وفي سياق أخر، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة لمحطة مصر للسكك الحديدية عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء؛ لمتابعة انتظام حركة القطارات وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.