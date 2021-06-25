الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم

تحصين الماشية
تحصين الماشية

"الفيوم" : غداً .. بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس ـ أبقار ـ أغنام ـ ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي تبدأ فعالياتها غداً السبت.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.

وأضاف أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، مضيفاً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف في توفير التحصينات الجيدة للماشية، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.

وتناشد محافظة الفيوم، مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التوعوية بأساليب التربية السليمة للماشية.

وأعلنت محافظة الفيوم عن غلق 16 منشأة طبية بمركز سنورس ومدينة الفيوم، وضبط أدوية بشرية مهربة بإحدى عيادات النساء بمنطقة السواقي، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وقامت بالمرور على 41 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مركز سنورس ومدينة الفيوم، وأسفرت عن غلق 16 منشأة طبية، عبارة عن ٨ معامل تحاليل طبيه، ومركزين أحدهما للاشعة وآخر للعلاج الطبيعي، ومركز طبي للجراحة العامة، وعدد ٥ عيادات خاصه مختلفه التخصص، لإدارتهم وتشغيلهم بدون ترخيص.

وأضاف، أنه تم خلال الحملة ضبط أدوية بشرية مهربة بإحدى عيادات النساء بمنطقة السواقي داخل مدينة الفيوم، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري مع جميع المخالفات، للحفاظ على صحة المواطنين.

الفيوم غدا بدء الحملة القومية لتحصين الماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

غرفة عمليات لتأمين مواجهة الأهلي والترجي باستاد السلام

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي وقف خدمات «التأمين الصحي» بسبب انخفاض أعداد المنتفعين

بدعم مصري.. الأردن يُعلن موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: من أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

فلسطين: عدم إخلاء الاحتلال للبؤرة الاستيطانية فى نابلس محاولة صريحة لشرعنتها

عبر مصر.. إسرائيل تعتزم تقديم عرضا جديدا لحماس