غدًا.. بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالفيوم
"الفيوم" : غداً .. بدء الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية الثانية لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس ـ أبقار ـ أغنام ـ ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلاً عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي تبدأ فعالياتها غداً السبت.
أوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة، من خلال 94 وحدة بيطرية.
وأضاف أن المديرية استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.
ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيراً إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، مضيفاً أن المديرية لا تدخر جهداً في الوقوف في توفير التحصينات الجيدة للماشية، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.
وتناشد محافظة الفيوم، مربي الماشية وصغار المزارعين بتحصين ماشيتهم من خلال أعمال الحملة بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، من أجل المحافظة عليها ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التوعوية بأساليب التربية السليمة للماشية.
وأعلنت محافظة الفيوم عن غلق 16 منشأة طبية بمركز سنورس ومدينة الفيوم، وضبط أدوية بشرية مهربة بإحدى عيادات النساء بمنطقة السواقي، خلال حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بتكثيف حملات مراقبة سوق الدواء، وضبط الأدوية مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الحملة ترأسها مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وقامت بالمرور على 41 منشأة طبية مختلفة التخصصات شملت مركز سنورس ومدينة الفيوم، وأسفرت عن غلق 16 منشأة طبية، عبارة عن ٨ معامل تحاليل طبيه، ومركزين أحدهما للاشعة وآخر للعلاج الطبيعي، ومركز طبي للجراحة العامة، وعدد ٥ عيادات خاصه مختلفه التخصص، لإدارتهم وتشغيلهم بدون ترخيص.
وأضاف، أنه تم خلال الحملة ضبط أدوية بشرية مهربة بإحدى عيادات النساء بمنطقة السواقي داخل مدينة الفيوم، لافتاً الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري على كافة المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، والتعامل الفوري مع جميع المخالفات، للحفاظ على صحة المواطنين.