الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضى

قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسنهوا بالتصدي لأعمال بناء سقف الدور الأول العلوي على مساحة ٨٣ متر، وتم فك الشدة الخشبية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيته بحملة إزالة لسور بالدبش الأبيض والأسمنت بعزبة عبد الرؤوف التابعة لقرية الشولية على مساحة ٧٠ متر طولى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

و شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة ، وعدم التهاون في تنفيذ الإزالة على نفقه المخالفين وكذا إيقاف أعمال البناء العشوائي وذلك بالتزامن مع متابعة الأجهزة التنفيذية والأمنية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

و فى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بالطرق الرئيسية بعدد من الوحدات المحلية بمركز فاقوس و منها الوحدة المحلية (بالصالحية)، بالإضافة إلى إزالة اللافتات والملصقات الدعائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية برفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية و الفرعية بالمدينة، للحفاظ على الانضباط للشارع والشكل الجمالي للمدينة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع الإشغالات من شوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن ضبط و رفع (١٣٣) إشغال مخالف وتحرير (٩) محاضر إشغال مخالف، كما قامت الحملة بتحرير (٨) محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية كأحد أهم الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفة لتقديم شيشة للمواطنين، وتمت مصادرة (١٧) شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.