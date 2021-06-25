«عبدالعال» يتابع جولات وفد البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بشرق القاهرة

تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة جولات أعضاء وفد البرنامج الرئاسي لتدريب التنفيذيين، دفعة الشهيد أحمد المنسي، واستأنف الوفد جولاته بمشروعات التنمية على أرض المنطقة الشرقية حيث تفقد أعضاء الوفد اليوم مدينة المحروسة ومشروع معًا ، أحد المشروعات التي أقامتها الدولة كبديل للمناطق العشوائية ، حيث اطلع الوفد على جهود محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات ومراحل حصر الأسر و نقلهم في سيارات تابعة لمحافظة القاهرة إلى مساكن جديدة مجهزة وكاملة التأثيث وذلك نفاذا لمبادرة حياة كريمة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة زيارة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" لمشروعات التنمية التي تتم على أرض المنطقة الشرقية لليوم الرابع على التوالي

حيث شهد اليوم زيارة مزرعة الخيول العربية الأصيلة بالزهراء حي عين شمس.

واطلع الوفد على تربية الخيول العربية وتجهيزها وإعدادها كامهر خيول عربية في الشرق الاوسط.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة تطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول بالعالم والتي تمتلك انقى السلالات من الخيول كما أنها ستمثل النواة الرئيسية لمدينة مرابط الخيول بالعاصمة الإدارية والتي ستكون صرحا عالميا لتربية ورياضات الخيل.

وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة زيارة وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة وزيارة لمدينة المحروسة ومؤسسة معآ “ب”.

وصاحب الوفد خلال زيارته إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

ورصد الوفد خلال زيارته جهود الدولة لاحتضان قاطني المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لمواطنيها.