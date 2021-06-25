بين الرواية والترجمة.. أبرز 43 عنوان تشارك بهم «إيبيدي» بالمعرض

تشارك دار إيبيدي للنشر بأكثر من 43 عنوان جديد في الدورة الـ 52 من معرض الكتاب التي تنطلق نهاية الشهر الجاري، بين كتب أدبية، وترجمات، وكتب للطفل.

وتنطلق الدورة الحالية وسط إجراءات صحية مشددة مراعاة لجائحة كورونا، بمشاركة أكثر من 700 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، في دورة استثنائية بعد تأجيل المعرض عن موعده الرسمي يناير 2021.

من أبرز العناوين التي تشارك بها إيبيدي، كتاب الناقد السينمائي محمود عبد الشكور "ونس الكتب"، يقدم فيه المؤلف خلاصة ما قرأ من كتب خلال السنوات الأخيرة، مبوبة وفقا للأنواع الأدبية، مثل الرواية مصرية وعربية وعالمية والسيرة الذاتية والمجموعات القصصية والشعر.

وفي سياق متصل تقدم الدار، كتاب "على أجنحة السرد – بين القصة والرواية"، للكاتب الصحفي، والناقد، إيهاب الملاح. ويصف الملاح الكتاب بأنه حلقة من مشروع يعمل عليه منذ سنوات، هدفة الأساسي مخاطبة جمهور عريض من الشباب، بعيدا عن لغة النخبة والأكاديمين".

وفي كتابه الأحداث، عن الدار، بعنوان "تسكع على أرصفة باريس"، يعيد الروائي والمترجم، عادل أسعد الميري، استخدام نفس العنوان، تسكع، الذي صدر قبل عقد من الزمان، عن دار أفاق، لكن بحكاية جديدة عن تسكعه في شوارع باريس، خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ورغم أن الميري يفضل التسمية تسكع، إلا أن الكتابين، حملا بين جلدتيهما، الكثير من الفلسفة، والرؤية لذلك العالم، في مقارنة تعمد أن يعقدها دوما، بين القاهرة وباريس.

تسكع على أرصفة باريس

ويصدر للروائى والمترجم عبد السلام إبراهيم، 3 ترجمات جديدة، عن منشورات إيبيدى، خلال المعرض، الأولى رواية "أشياء تتداعي"، للنيجيري تشنوا أتشيبي، والثانية، ترجمة تتضمن ثلاث مسرحيات هى، "التّراب الأرجواني، عائلة كانافان، فى القطار"، لثلاث كُتَّاب مسرحيين من مؤسسى المسرح والأدب الأيرلندى "شون أوكاسي، ليدى جريجوري، فرانك أوكونور". والثالثة ترجمة المجموعة القصصية "بعد العاصفة"، للكاتب الأمريكى إرنست هيمنجواي، الحاصل على جائزة نوبل فى الآداب عام 1954.

أشياء تتداعى

جدير بالذكر نشر العديد من الروايات الأدبية، وكتب للطفل واليافعين، منها، رواية "بوح الجدران" لـ محمد سمير ندا، و"إلا أنت"، لـ محمد الناغي، و"العثماني الأخير"، لـ زكريا عبد الجواد، و"القناع الأبيض"، لـ عبد الحميد عبد اللطيف، و"الهامستر"، لـ يوسف الخضر، و"جنازة السيد الوالد"، لـ محمد لخديم، و"حصاد الجدائل"، لـ فتيحة بوجدور، و"حكاية ميم"، لـ مايكل بشري، و"مفازة العابرين"، لـ ناصر خليل، و"من الشاهدين"، لـ سماء زيدان.