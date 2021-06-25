الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قيرغيزستان تسجل 875 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الجمعة، 875 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالبلاد إلى 118 ألفا و981 حالة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) - وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 533 حالة تعاف جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 107 آلاف و391 شخصا.. فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في آخر 24 ساعة؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1964 حالة.

وأضاف المركز أن هناك 2702 مريض بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 709 أشخاص في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، أوضح المركز أن 102 ألف و303 أشخاص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1% تقريبا من إجمالي عدد السكان.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

قيرغيزستان كورونا كوفيد اللقاح العاصمة بيشكيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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