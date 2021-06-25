الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

عبر مصر.. إسرائيل تعتزم تقديم عرضا جديدا لحماس

حركة حماس
حركة حماس

تعتزم إسرائيل تقديم عرضا جديدا لحركة حماس الفلسطينية، عبر مصر، في إطار مباحثات تثبيت الهدوء على حدود قطاع غزة المحاصر. 

إسرائيل تقدم عرضًا جديدًا لحماس عبر مصر

ومن المقرر أن ينص العرض الإسرائيلي لحركة حماس عبر مصر على أن تكون التسهيلات لغزة بفتح المعابر معها لإعادة الإعمار، مقابل الحصول على معلومات فقط عن الجنود الأسرى الموجودين في قطاع غزة، حسبما بثت الإذاعة الإسرائيلية.

ويعد ذلك تراجعا عن الموقف الإسرائيلي السابق، والذي كان يركز على أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى مقابل تسهيلات لغزة وتخفيف الحصار عنها فقط، فيما تمارس مصر ضغوطا لتثبيت الهدوء على حدود القطاع.

إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة 

وقررت السلطات الإسرائيلية توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافة 9 أميال، بدءا من فجر اليوم، الجمعة.

ويعد القرار الإسرائيلي بالسماح بالصيد لمسافة 9 ميل في غزة هو الأول منذ التصعيد العسكري الأخير، والذي اندلع شهر مايو الماضي، ونجحت الجهود التي في وقفه بعد استمراره 11 يوما.

حماس تؤكد موقفها من صفقة تبادل أسرى كاملة

وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، أن حركته لن توافق على ربط افراجها عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها مقابل تحقيق إجراءات رفع الحصار عن غزة. 

وأضاف القانوع، اليوم الجمعة، أن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين سيقابله الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل. 

غزة مصر حماس تبادل أسرى بحر غزة توسيع مساحة الصيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي وقف خدمات «التأمين الصحي» بسبب انخفاض أعداد المنتفعين

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الولايات المتحدة: على كل القوى الأجنبية والمرتزقة الانسحاب من ليبيا فورا

تكليفات وتوجيهات ولقاءات.. نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع

«الصحة»: استمرار حملات التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات

لغلق شارع عبد الله العربي.. تحويلات مرورية لاستكمال مشروع تطوير محور الفردوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من «مواجهات المسيرات».. وجيش الاحتلال يبحث التهدئة على حدود غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس