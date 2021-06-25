عبر مصر.. إسرائيل تعتزم تقديم عرضا جديدا لحماس

تعتزم إسرائيل تقديم عرضا جديدا لحركة حماس الفلسطينية، عبر مصر، في إطار مباحثات تثبيت الهدوء على حدود قطاع غزة المحاصر.

إسرائيل تقدم عرضًا جديدًا لحماس عبر مصر

ومن المقرر أن ينص العرض الإسرائيلي لحركة حماس عبر مصر على أن تكون التسهيلات لغزة بفتح المعابر معها لإعادة الإعمار، مقابل الحصول على معلومات فقط عن الجنود الأسرى الموجودين في قطاع غزة، حسبما بثت الإذاعة الإسرائيلية.

ويعد ذلك تراجعا عن الموقف الإسرائيلي السابق، والذي كان يركز على أن تكون هناك صفقة تبادل أسرى مقابل تسهيلات لغزة وتخفيف الحصار عنها فقط، فيما تمارس مصر ضغوطا لتثبيت الهدوء على حدود القطاع.

إسرائيل تقرر توسيع مساحة الصيد في بحر غزة

وقررت السلطات الإسرائيلية توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لمسافة 9 أميال، بدءا من فجر اليوم، الجمعة.

ويعد القرار الإسرائيلي بالسماح بالصيد لمسافة 9 ميل في غزة هو الأول منذ التصعيد العسكري الأخير، والذي اندلع شهر مايو الماضي، ونجحت الجهود التي في وقفه بعد استمراره 11 يوما.

حماس تؤكد موقفها من صفقة تبادل أسرى كاملة

وأوضح عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، أن حركته لن توافق على ربط افراجها عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها مقابل تحقيق إجراءات رفع الحصار عن غزة.

وأضاف القانوع، اليوم الجمعة، أن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين سيقابله الإفراج عن العديد من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون إسرائيل.