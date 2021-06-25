الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: تطعيم أكثر من 6.8 مليون شخص باللقاح المضاد لكورونا حتى الآن

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أكد وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، أنه تم تطعيم 6 ملايين و823 ألفا و104 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ بدء برنامج التطعيم بالبلاد وحتى الآن.

وأوضح وزير الصحة الماليزي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - أن هناك 4 ملايين و924 ألفا و334 شخصا تلقوا الجرعة الأولى باللقاح المضاد لـ (كوفيد-19).. فيما تلقى مليون و898 ألفا و770 شخصا جرعتي اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


كورونا حول العالم
وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة و مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

كورونا اللقاح وزير الصحة الماليزي المضاد لفيروس روسيا

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وائل لطفي

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