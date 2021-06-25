وكيل وزارة أوقاف بني سويف في خطبة الجمعة: الفساد آفة مجتمعية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أداء صلاة الجمعة بمسجد الرضا بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

حيث رافقه بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام واللواء وليد البيلي رئيس مركز مدينة بني سويف والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف والشيخ عمر الناضوري مدير إدارة أوقاف البندر، الدكتور مبروك محمد إمام وخطيب المسجد، وذلك وسط تطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية،فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلية الشخصية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التي أكد خلالها على أن الفساد آفة مجتمعية وأن الله عز وجل حرم الفساد بكافة أشكاله وصوره ، لعواقبه الوخيمة ، لذا بعث الله الأنبياء والرسل ليحذروا أقوامهم من الفساد واتباع سبيل المفسدين، موضحاً أن الفساد يأخذ أشكالاً وصوراً متعددة منها:الفساد الأخلاقي والاجتماعي والإداري والمالي كالسرقة ، مشيرا إلى التراخي والقصور في الواجبات من الفساد.

وأوضح أن الفساد له عدة أسباب منها ضعف الوازع الديني، وعدم مراقبة المولى عز وجل، وعدم استشعار أن الله يرى العبد، واقتراف الإنسان لذنوب والمعاصي، وضعف الرقابة ،مؤكداً على أهمية التعاون في كشف الفساد وعدم السكوت عنه والتوعية بخطورة الفساد والمفسدين وبيان عاقبتهم الوخيمة، مع التوعية عبر مؤسسات التنشئة المختلفة من الأسرة ووسائل الإعلام لتعزيز دورها في بيان خطورة الفساد على مستوى الفرد والمجتمع، وقيامها بالتوجيه والتربية، ومختتماً حديثه بأن الله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين ، مؤكدا على دور المواطن في دفع جهود الدولة لمواجهة كافة صور الفساد لتعم عوائد التنمية ويستفيد منها الجميع.

وأشار خطيب الجمعة إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لمكافحة الفساد وفق خطة طموحة للقضاء عليه، منوها عن الرسائل التي وجهتها القيادة السياسية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام، والتي تضمن التأكيد على سيادة القانون ورفض كل صور الفساد، وأن الجميع بدون استثناء سواء أمام القانون،والإشادة بجهود مؤسسات الدولة المتواصلة في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، ودعم مؤسسات الدولة لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.

محافظ بنى سويف