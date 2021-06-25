«يونيسيف»: آثار وباء كورونا على الأطفال في إفريقيا مدمرة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن آثار وباء كورونا على الأطفال في البلدان الإفريقية مدمرة، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تشهد دولها معدلات كبيرة لحالات الإصابة مع انتشار المزيد من متغيرات الفيروس وبطئ وصول اللقاحات.

وقال المتحدث باسم اليونيسيف جيمس الدر في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، أن أوغندا تشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات، حيث أصبح توافر الأكسجين مسألة حياة أو موت في الوقت الذ سجلت ناميبيا في الأسبوع الماضي أعلى معدل للوفيات في القارة كما تعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية وضعا مروعا في الوقت الذي تهدد الموجة الثالثة في جنوب أفريقيا بأن تكون أسوأ من الموجتين السابقتين.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الأطفال فقدوا الآباء والأجداد الذين يعتنون بهم كما تسببت الجائحة في ضربة قاصمة للتعليم ولم يعد حوالي 9 ملايين طفل في شرق وجنوب أفريقيا إلى مدارسهم وبرغم أن المدارس كان قد أعيد فتحها إلا أن السلطات اضطرت إلى إغلاقها مرة أخرى.

وحذرت يونيسيف من أن تداعيات الوباء تتسبب في مزيد من التوتر والقلق للأطفال حيث تؤثر العزلة والحبس وفقدان الدخل عليهم، في الوقت الذي تتدهور فيه الرعاية الصحية بسبب الانشغال في مكافحة فيروس كورونا واضطراب خدمات التطعيم الروتيني وعلاج الملاريا وغيرها.

وأضافت المنظمة أن الوباء أدى إلى تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي وسوء المعاملة وحمل المراهقات وعمالة الأطفال إضافة إلى ضغوط اقتصادية غير مسبوقة حيث تم دفع ما يقدر بنحو 50 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع في جنوب الصحراء الأفريقية منذ بداية العام وقفزت معدلات الفقر بين الأطفال في جنوب الصحراء الأفريقية بنسبة 10 % منذ بداية عام 2020 وتزداد سوءا.

وقال المتحدث باسم يونيسيف إن المنظمة وكجزء من ندائها الإنساني دعت إلى تقديم تمويل يبلغ 659 مليون دولار لمساعدة البلدان في الحصول على اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص في العام الجاري 2021 .