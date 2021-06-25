إلهام شاهين: «لو فشلت في الهلفوت كان زماني مخرجة»

بدأت منذ قليل ندوة الفنانة إلهام شاهين، علي هامش فاعليات مهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة.

وكشفت الفنانة أثناء الندوة التي أدارها الناقد كمال رمزي، عن بداياتها في المجال الفني حتى وصولها لأولى بطولاتها السينمائي مع المخرج سمير سيف والفنان عادل امام في فيلم الهلفوت، وقالت كنت قدمت في السينما عدة أعمال ناجحة مع نجوم كبار مثل فيلم لا تسألني من أنا، و أمهات في المنفى، و العار .

و تابعت تلقيت في الفترة دي وهي الثمانينات عدة عروض لبطولات مطلقة، لكن كانت تلك العروض كلها سينما المقاولات ورفضتها والبعض استغرب فتاة في بداية مشوارها الفني ترفض بطولات مطلقة ولكن كان لدى مبدأ وهو تقديم مشهد صغير في عمل كبير أفضل بكثير حتى فوجئت باختياري في أول بطولة مطلقة كانت وش السعد عليا،ومكنتش مصدقة نفسي وهي فيلم الهلفوت مع الزعيم عادل إمام والمخرج الكبير سمير سيف والكاتب وحيد حامد وأضافت أنها حصلت عن هذا الفيلم على أول جائزه في حياتها كأفضل ممثلة" .

- تعرضت لهجوم بسبب تصريحاتي عن فيلم الهلفوت

وقالت إلهام أنها تعرضت لهجوم وقتها بسبب تصريحاتها في الصحافة أثناء تصوير الفيلم حيث قالت حينها « إذا فشلت في فيلم الهلفوت» سأعتزل التمثيل، والناس قالت ازاي تعتزل وهي في بداية مشوارها الفني وكنت أتحدث بصدق لأنني كنت أنوي أن اتجه للإخراج

حضر الندوة عدد من الفنانين من بينهم أحمد وفيق وصفية العمري والمخرج عمر عبد العزيز .

وكان المهرجان قد اختتم التكريمات في حفل الافتتاح بالفنانة الكبيرة إلهام شاهين، التي عبرت عن حبها وسعادتها بالتكريم اليوم من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة لأنها تعتبره ابنها الذي شاركت في ميلاده.

وأعربت عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه في الوصول للمجتمع المصري وتوجهت بالتهنئة إلي الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والنجمة دنيا سمير غانم، مؤكدة أنها فخورة بتكريمها في محافظة أسوان التي نتباهي بحضارتها وبشعبها أمام كل دول العالم وطالبت بأن نعمل بجد لتصل الحضارة المصرية العظيمة، وتوجهت بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي موكب المومياوات الملكية العظيم، مؤكدة أنه مع نهاية العام سنشهد افتتاح المتحف الكبير وختمت كلمتها قائلة" تحيا مصر وتحيا السينما وأهل أسوان الكرام".

إلهام شاهين

إلهام شاهين