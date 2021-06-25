813 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 813 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 413 ألفًا و 952 شخصا .

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "بيتا-نيوز" البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و93 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

كما أضاف البيان أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 406 آلاف و686 حالة فور تسجيل 777 حالة تعافي جديدة على مدار أمس.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 16 ألفا و918 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 6 ملايين و720 ألفا و932 اختبارًا على مستوى البلاد.

وعلى مستوى اللقاحات المضادة للجائحة في البلاد، فقد أعلنت الصحة البيلاروسية اليوم أن 821 ألفا و500 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

