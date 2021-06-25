مقابلة اوبرا وينفري تكشف أكاذيب ميجان ماركل

انقلب السحر ..

قال المؤلف الملكي فيل دامبير إن "أكاذيب" دوق ودوقة ساسكس ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري حول عزلهما من قبل العائلة المالكة قد وضعت 17 ادعاء آخر كشفوا عنه خلال مقابلتهم مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري موضع شك.

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير هاري اخبر العالم أنه "مقطوع مالياً" عندما جلس لإجراء مقابلة سيئة السمعة مع أوبرا في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك ، أظهرت الأرقام الصادرة الليلة الماضية أن الزوجين تلقيا حصة قدرها 4.45 مليون جنيه إسترليني من الأمير تشارلز.

وكشف التقرير السنوي للأمير تشارلز أن ابنه الأصغر حصل منه على مبلغ "كبير" بعد انفصاله عن العائلة وحرمانه من القابه العسكرية.

وقال المؤلف إنه يجب إضافة هذا الادعاء إلى قائمة طويلة من الأشياء التي قيلت في مقابلة أوبرا والتي لم تكن صحيحة.

وأضاف: "أتباع هاري يقولون إن تصريحاته حول الانقطاع المالي لا تتعارض مع التقرير الملكي السنوي لأنها تشير إلى الربع الأول من السنة المالية، لكن التصور هو كل شيء والانطباع الذي أعطاه في مقابلة اوبرا هو أنه والده قطع التمويل تماما، ولم يقل إنه حصل على أجر إلى حد ما ، ولكن بعد ذلك توقف".

وأضاف "وهذا يجعلك تتساءل عما إذا كان أي شيء قالوه عن العنصرية في العائلة المالكة ، أو حقيقة أن ميجان لم تستطع الحصول على مساعدة في صحتها العقلية كان غير صحيحًا أيضًا ".

وتابع "كما ان ادعائهم بأنهم أقاموا حفل زفاف قبل يومين من اليوم الكبير كان زائفًا تمامًا".

ودافع بيرس عن العائلة المالكة وقال إن 17 من الادعاءات المقدمة في المقابلة إما غير صحيحة أو مبالغ فيها أو يستحيل إثباتها.

ومن بين هؤلاء الادعاء الخاطئ بأن ميجان وهاري تزوجا سرا من قبل رئيس أساقفة كانتربري وزعمت أن آرشي لم يُسمح له بأن يكون أميرًا بسبب لون بشرته.

ووصف ميجان بأنها "ممثلة وهمية تريد كسب الملايين من أفراد العائلة المالكة بينما تحطّم الأسرة".

زعمت ميجان أنها وزوجها هاري تزوجا سرا من قبل رئيس أساقفة كانتربري في حديقة نوتنجهام كوتيدج قبل ثلاثة أيام من حفل الزفاف الرسمي في مايو 2018 ، لكن شهادة زفافهما أثبتت أن هذا لم يكن صحيحًا.

وزعمت ميجان أن العائلة المالكة رفضت حق ارتشي المولد في أن يكون أميرًا بعد "مخاوف ومحادثات" حول مدى سواد بشرته عندما يولد.

ولكن الحقيقة أنه يمكن الحصول على لقب فقط عندما يتولى الأمير تشارلز العرش .

كما زعمت ميجان أنها "لم تبحث عن هاري على الإنترنت أبدًا" و "لم تقم بأي بحث عن النظام الملكي"، ولكن وفقًا لمؤلفي كتاب Finding Freedom، بحثت ميجان عن هاري عبر بحث شامل عبر جوجل.

وزعمت ميجان انها لن تلتق أختها غير الشقيقة سامانثا ماركل منذ 20 عاما، ولكن الصورة تظهر ميجان وهي تبتسم وذراعها حولها. في حفل تخرجها عام 2008.

