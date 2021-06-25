الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الغد يطالب بإنشاء وزارة الشؤون الإفريقية لتعزيز التعاون مع القارة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

طالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالشئون الإفريقية، لفتح مزيد من الأفق والاستثمار والتعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية.

واضاف موسى، أن قضية سد النهضة والمتغيرات المتلاحقة الخاصة بتربص قوى الشر بمصر خاصة في العمق الإفريقي أوجب إنشاء هذه الوزارة. 

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن تنظيم أحداث ومؤتمرات مثل منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية تفتح مزيد من سبل وأدوات وآليات الاستثمار بين مصر وكل دول القارة.

وأكد موسى أن تنظيم مؤتمرات ومنتديات إفريقية، أمر ضروري وحيوي للعمق المصري الإفريقي الاستراتيجي لأن العلاقات بين الدول قائمة على أهداف واستراتيجيات ورؤى ومصالح مشتركة.

وأوضح أن مناخ الاستثمار المصرى مهيأ من كل النواحى التشريعية والبنية التحتية وغيرها، لجذب الاستثمارات العربية والإفريقية والعالمية.

وكانت قد شهدت مدينة شرم الشيخ منتصف الشهر الجارى، وعلى مدار ثلاثة أيام، فعاليات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ووكالة الترويج للاستثمار للكوميسا (COMESA RIA)، بمشاركة وزراء استثمار ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، يمثلون 34 دولة أفريقية، وكذا عدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية، فضلاً عن عدد من الوزراء وكبار رجال الأعمال المصريين.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه بناءً على ما دار من مناقشات خلال جلسات منتدى «وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا» فقد تم الاتفاق على سبع من توصيات، لتعزيز التعاون الاستثماري والتجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وتضمنت التوصيات تدشين مجلس استشاري قبل نهاية العام الحالي يضم ممثلين عن هيئات الاستثمار الإفريقية والقطاع الخاص، وبعض بيوت الخبرة العالمية لتقديم الخبرات الفنية والإدارية الخاصة، بصياغة الفرص الاستثمارية وإبراز المزايا النسبية للدول الإفريقية وآليات الترويج لها.

 

 

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد القارة الإفريقية الشئون الافريقية الاستثمار والتعاون

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