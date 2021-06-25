بعد انخفاضها.. أسعار القمح والدقيق بالسوق المحلي اليوم الجمعة

شهدت أسعار القمح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 انخفاضًا في السوق المحلي المصري (جملة-قطاعي)، بينما استقرت أسعار الدقيق، فيما ارتفعت أسعار القمح في السوق العالمي في بورصة شيكاغو للتجارة بالجلسة الصباحية في انتظار الجلسة الافتتاحية لتداولات اليوم.

وشهدت أسعار القمح انخفاضًا اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 في السوق المحلي المصري، حيث سجل القمح الأوكراني " بروتين 11.5% " نحو 4,580 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيه في الطن عن أسعار أمس الخميس 24 يونيو 2021.

كما انخفض سعر طن القمح الروسي " بروتين 12.5% " ليسجل 4,620 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا في الطن عن أسعار أمس الخميس.

ويتراوح سعر القمح للمستهلك ما بين 12 إلي 17.5 جنيهًا للكيلو، حسب جودة و نوع القمح و نسبة البروتين.

وشهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 ارتفاعًا، حيث سجل عقد يوليو للتداول ارتفاعًا بمقدار 2.75 سنت أي بنسبة 0.42% ليسجل 654.0 سنت للبوشل.

سعر الدقيق في السوق المحلي المصري

شهدت أسعار الدقيق اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 استقرارًا في السوق المحلي المصري حيث

سجل سعر طن الدقيق بروتين 24 نحو 5300 جنيهًا، واستقر أيضًا سعر الدقيق بروتين 27 عند 5400 جنيهًا للطن، متراوح سعر المستهلك للدقيق ما بين 8.50 إلى 12.20 جنيهًا للكيلو.

وسعر توريد القمح المحلي هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 725 جنيهًا ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 715 جنيها للإردب ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 405 جنيهات للإردب، على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

ويتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، والمسئول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعًا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون.

والطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومي للصوامع والذي تبناه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

مواعيد استلام الأقماح

وتفتح نقاط استلام الأقماح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام، أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين المزارعين، كما أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

وتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضوا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضوا من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح وأنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام.