الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن مبادرة «حياة كريمة»

«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية لـ1749 مواطنا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمغاغة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، خلال يومي 23 و24 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1749 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 272 حالة جراحة، و617 حالة أطفال،  و280 باطنة  و105 قلب و107 نساء، و32 تنظيم اسرة، و44 اسنان، و191 جلدية، و101 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 88 تحاليل مختلفة، وعمل 35 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالة رسم قلب، وعمل 9 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي  للضغط والسكر لـ 129 متردد،  وتم خلع اسنان لحالتين بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 متردد، كما تم استخدام 12 عيادة متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة  إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية مشيرا إلي  أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 703 الف و 400 سيدة بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمغاغة
قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمغاغة
قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمغاغة
قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمغاغة
قافلة طبية
قافلة طبية
صحة المنيا خدمات طبية قرية أولاد الشيخ مركز مغاغة الدكتور محمد نادي

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