«تنشيط السياحة» تشارك في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

شارك أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الدورة الخامسة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم المهرجانات والفعاليات المصرية والدولية، والتي تعمل على الترويج للمقصد السياحي المصري، والذي افتتحته مساء أمس الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بمشاركة أكثر من 33 دولة.

وألقى يوسف كلمة وزارة السياحة والآثار أمام جموع الحفل، مؤكداً على أهمية هذا المهرجان ودوره الفعال في مد جسور التواصل وتبادل الثقافات والخبرات بين مختلف شعوب العالم، واختيار محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، نظراً لما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية وبيئية متميزة وجاذبة، مما يضفي زخماً فنياً وثقافياً ويجعلها نقطة اشعاع بارزة في الوسط الفني على الساحة المحلية والعالمية.

وأضاف أن المهرجان يعد بمثابة حوار سينمائي بين المبدعين بمختلف قارات العالم، من خلال تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة من خلال الأفلام المشاركة، وخاصة أن المرأة تبوأت مكانة متميزة في شتى مناحي الحياة في مصر منذ القدم، إذ يعد كونها شريكة للرجل وأيضا أحد الأسباب القوية في نمو الحضارة المصرية.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تول المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

وفي بداية الحفل قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: “في البداية أوجه الشكر لمحافظ أسوان علي كل التجديدات التي شهدتها المحافظة وشاهدناها علي أرض الواقع هذا العام بأعيننا، كما أتوجه بالشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة، كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كما أشكر كل الضيوف الذين تمكنوا من دعمنا بحضورهم وسط هذه الإجراءات الاحترازية المكثفة ونتمني أن تحقق دورة هذا العام النجاح الذي يأمله المواطن الأسواني كل عام”.



