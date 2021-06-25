الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

المسجد الاقصى
المسجد الاقصى

أدى نحو 40 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن المواطنين أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، وانتشار لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي على بواباته، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

العفو الدولية: الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بالاعتقالات والاعتداءات الوحشية

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس المحتلة، وشنت حملةً قمعيةً تمييزيةً اشتملت على اعتقالات جماعية واسعة، واستعمال القوة غير القانونية ضد متظاهرين سلميين، وإخضاع المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وذلك خلال الأعمال العدائية المسلحة في إسرائيل وغزة وبعدها.

وأضافت المنظمة أن الشرطة الإسرائيلية تقاعست عن حماية الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية في إسرائيل من الهجمات المتعمدة التي تشنها ضدهم جماعات اليهود المتعصبين المسلحة، وذلك حتى عندما أُعلِن عن تلك الخطط مسبقًا، وكانت الشرطة على علم بها، أو كان ينبغي لها أن تعلم بأمرها، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وصرح صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، بأن الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية تقدم صورة دامغة للتمييز والقوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة الإسرائيلية بلا رحمة ضد الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

وتابع حجازى: "على عاتق الشرطة واجب حماية كل الأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرة إسرائيل سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين لكن عوضًا عن ذلك، فقد كان الفلسطينيون هم الغالبية الساحقة ممن اعتقلوا في حملة الشرطة القمعية بعد اندلاع العنف في الأحياء المختلطة السكان. أما القلّة من مواطني إسرائيل اليهود الذين ألقت الشرطة القبض عليهم فقد لقَوا معاملةً متساهلةً على نحو أكبر كما يتابع اليهود المتعصبون تنظيم المظاهرات، بينما يواجه الفلسطينيون القمع".

المصلين المسجد الأقصى صلاة الجمعة دائرة الأوقاف القدس

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