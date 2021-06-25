الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جورجيا تسجل 699 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

كورونا
كورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "إنتر برس نيوز" الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 362 ألفا و183 حالة.

كما سجلت جورجيا 9 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و237 حالة وفاة.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 348 ألفا و267 متعافيا بعد تسجيل 6104 حالات، فيما لايزال هناك 8613 حالة نشطة على مستوى البلاد.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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