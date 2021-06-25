الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

شيماء شريف تطرح «قدمت السبت» (فيديو)

المطربة شيماء شريف
المطربة شيماء شريف

طرحت المطربة شيماء شريف، أجدد أغانيها والتى تحمل عنوان«قدمت السبت»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات السمعية والمرئية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
والأغنية من كلمات والحان مصطفى شكري، وتوزيع ياسر ماجد، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ومن إنتاج عفاف علي.

وتقول كلمات الأغنية:

قدمت السبت معاك ياما 
وان كان ع الصبر كتير ياما 
قدمته معاك ده انا من ياما ع الحال ده معاك 
الكل اتغير الا انت 
وعلى وضعك غلطه تجيب غلطه 
ياسبب في السكر والجلطه رسيني على بر معاك

يذكر أن شيماء شريف طرحت مؤخراً  دعاء "إهديني" من كلمات وألحان تيام على، توزيع تيام طارق، جيتار محمد المغربي، كولة فتحي فرحات، ميكس وماستر مصطفى رءوف، ولها العديد من الأغنيات الناجحة، منها "عروس الأطلسي، وكان ليه، وهدي، واللي ياما".

وشاركت شيماء شريف بأغنية ضمن أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض بالسباق الرمضانى بطولة الفنانة ريهام حجاج،و قصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل، وبطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسيد رجب، وسلوى خطاب، ومحمد جمعة، وآيتن عامر.

يذكر أن شيماء شريف طرحت مؤخراً  دعاء "إهديني" من كلمات وألحان تيام على، توزيع تيام طارق، جيتار محمد المغربي، كولة فتحي فرحات، ميكس وماستر مصطفى رءوف،ولها العديد من الأغنيات الناجحه،عروس الاطلسي، وكان ليه، وهدي، واللي ياما.

وشاركت بأغنية ضمن أحداث مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض بالسباق الرمضانى بطولة الفنانة ريهام حجاج،و قصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل، وبطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسيد رجب، وسلوى خطاب، ومحمد جمعة، وآيتن عامر.

مسلسل وكل ما نفترق وكل ما نفترق الفنانة ريهام حجاج سيناريو وحوار محمد الشرنوبي التواصل الاجتماعي شيما فيديوهات محمد جمعه شيماء شريف

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