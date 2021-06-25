الجمعة 25 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 97 طن مواد غذائية ومطهرات مجهولة المصدر في مصانع عشوائية بالمنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، و ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات الغذائية المصنعة باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة المنوفية.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (عدد 3 مصانع – مخزن –  3 شركات) والمديرين المسؤولين عنهم، حيث بلغ إجمالى المضبوطات ( 59 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول - 38,46 طن مواد خام ومنتج نهائي لمبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية - 15 طن مواد خام ومنتج نهائي لكرتون مصنع من مواد مجهولة المصدر معبأة معدة للتداول - 10000 عبوة منتج نهائى لعبوات دوائية بلاستيكية وزجاجية مجهولة المصدر - 3384 عبوة مختلفة الأوزان منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مصنعة من مخلفات مجهولة المصدر )، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة الغش التجاري

وفى سياق متصل حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش في: 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

الغش التجاري سلع مجهولة المصدر الجرائم التموينية الامن العام تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية.. وأنباء عن وقوع إصابات

غرفة عمليات لتأمين مواجهة الأهلي والترجي باستاد السلام

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي وقف خدمات «التأمين الصحي» بسبب انخفاض أعداد المنتفعين

بدعم مصري.. الأردن يُعلن موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: من أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

ماجد حبته

انتصار الليبيين فى برلين

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

فلسطين: عدم إخلاء الاحتلال للبؤرة الاستيطانية فى نابلس محاولة صريحة لشرعنتها

عبر مصر.. إسرائيل تعتزم تقديم عرضا جديدا لحماس