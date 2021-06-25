الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

بحث عن 100 شخص.. تفاصيل انهيار مبنى بولاية فلوريدا الأمريكية (صور وفيديو)

مبنى ميامى المنهار
مبنى ميامى المنهار

شهدت مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، سقوط مبنى مكون من 11 طابقا، وكشفت لقطات جوية انهيار كامل للجانب المطل من المبنى على البحر من البرج السكني الكبير الذي يقع في بلدية "سيرف سايد".

وسقطت بعض الأدوار وتهشمت واجهة المبنى المتبقية نتيجة الانهيار، وفق ما نقلت شبكة "يورو نيوز".

فرق الإنقاذ تبحث عن أحياء عقب انهيار برج ميامى..

وتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية الزمن بحثا عن أي أحياء وسط أنقاض مبنى منهار في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

فيما قال مسؤولون إنه ما يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين بعد انهيار البناية السكنية التي كانت مكونة من 12 طابقا وشيدت قبل نحو 40 عاما، شمالي ميامي، ولم يتبين بعد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل البناية وقت انهيارها.

جانب من المبنى المنهار

الرئيس الأمريكى يعلن حالة الطوارئ..

من جهته، أعلن الرئيس الامريكى جو بايدن، اليوم الجمعة، حالة طوارئ في ولاية فلوريدا، إثر انهيار المبنى.

وطلب بايدن مساعدة فيدرالية لاستكمال جهود الاستجابة الحكومية والمحلية، نظًرا للظروف الطارئة الناجمة عن انهيار مبنى سيرفسايد، أمس الخميس، وفقا لما أفاد به الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وبين البيان أن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن تدابير الطوارئ المصرح بها بموجب الباب الخامس من قانون ستافورد، هي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة ولتقليل أو تجنب خطر وقوع كارثة في مقاطعة ميامي.

 

السلطات الامريكية: لم تتوافر معلومات حول أسباب انهيار المبنى حتى الان.. 

فيما أعلنت السلطات الأمريكية أّنه لم تتوافر لديها معلومات جديدة بشأن 99 شخصا فِقدوا إثر انهيار مبنى سكني بالقرب من ميامي، ما يثير مخاوف من أن تكون حصيلة الضحايا فادحة.

وأفاد مسؤولون بأن مئات من رجال الإنقاذ بحثوا وسط الأنقاض عن ناجين بعد انهيار جزء من البرج السكني مما أدى إلى مقتل شخص بينما ما يزال نحو 99 آخرين في عداد المفقودين.

المبنى المنهار

تفاصيل حول انشاء المبنى..

وشيدت البناية المؤلفة من 12 طابقا في عام 1981، وبها أكثر من 130 وحدة سكنية نحو 80 وحدة منها كانت مأهولة وقت الحادث.

ولم يتضح بعد سبب انهيار المبنى، لكن مسؤولين محليين قالوا إن البرج كان يخضع لإصلاحات لإعادة تأهيله وأن مبنى مجاورا تحت الإنشاء.

مبنى ميامى المنهار
ميامي فلوريدا الولايات المتحدة انهيار المبنى الرئيس الامريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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