الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبرزها «رمش عينه».. أشهر 5 أغاني للراحل محرم فؤاد

محرم فؤاد
محرم فؤاد

تحل اليوم، ذكرى ميلاد المطرب الكبير الراحل محرم فؤاد الذي ولد عام 1934، في أحد الأحياء بالقاهرة، وانطلق منذ الصغر في رحلته بعالم الغناء والتمثيل.

قدم عشرات الأغنيات المميزة خلال مشواره الفني، والتي تعاون خلالها مع كبار شعراء وملحنين الطرب، ليأتي تعاونه الأكبر مع الملحن الراحل بليغ حمدي، فكان له النصيب الأكبر، واستطاع الثنائي أن يقدما حالة فنية مختلفة.

 كما قدم محرم فؤاد على المستوى السينمائي 13 فيلماً اولها "حسن ونعيمة" مع سعاد حسني ومحمود السباعي عام 1959، وبعدها قدم العديد من الاعمال الشهيرة والتي من ضمنها كلا من " نصف عذراء، وداعا يا حب، لحن السعادة، من غير ميعاد، حكاية غرام" وغيرهما من الاعمال المعروفة .

وعلى مستوى المسرح، قدم محرم فؤاد للمسرح الغنائي مسرحيتين هما "دنيا البيانولا" و"القشاط"، وللإذاعة قدم مسلسلين "حب ونغم" و"حياة كامل الخلعي" وبلغ رصيده الغنائي حوالي 900أغنية منها 500أغنية بين العاطفية والشعبية و 400أغنية وطنية لمصر والعالم العربي منها 20أغنية لفلسطين لدرجة ان البعض كان يظن أنه فلسطيني الاصل.

وتزوج 7 مرات، كانت الأولى من تحية كاريوكا، وبعد انفصالهما تزوج من سيدة أجنبية لم يمكث معها كثيرًا، أما الثالثة فكانت اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه طارق، ويقال أنه ارتبط سريًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث وتسبب هذا في انفصاله عن ابنه الوحيد.

أما الزيجة الرابعة فكانت ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، بطلة فيلمه الأخير "الملكة وأنا"، وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض ولكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة، وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته متأثراً بأزمة قلبية في 27 يونيو عام 2002.

أبرز خمسه أغاني في تاريخ محرم فؤاد، هي:

رمش عينه

https://www.youtube.com/watch?v=FQwwsNSAASY

والنبي لنكيد العزال

https://www.youtube.com/watch?v=hhMC2uipUNA

اوعى تكون بتحب

https://www.youtube.com/watch?v=TIrlFH_no4s

خمسة سياحة

https://www.youtube.com/watch?v=l3ZF702f_rg

تعب القلوب

https://www.youtube.com/watch?v=wX9O4cD-IoY

 

انفصال عايده رياض عن محرم فؤاد محرم فؤاد محرم فؤاد المطرب المطرب محرم فؤاد اغاني محرم فؤاد

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