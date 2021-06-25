طبيب تغذية يوجه نصائح للتغلب على الموجة الحرارة
تحذيرات شديدة وجههتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل بشكلٍ ملحوظ على مستوى محافظات مصر، ناصحة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر للشمس والذي قد يصيبهم بحالات من الإغماء أو الإرهاق أو الإصابة بضربات الشمس.
وحول الموجة الحارة، وجّه الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، عدة نصائح للمواطنين عبر "الدستور" كي يتجنبوا الحرارة الشديدة المتوقع حدوثها خلال أيام وجاءت كالتالي.
- تجنب الملابس الضيقة ومن الافضل ارتداء ملابس فضفاضة، ويفضل أن تكون ذات لون فاتح لتعكس اشعة الشمس على عمس الالوان الغامقة والتي تمتص اشعة الشمس.
- ضرورة ارتداء ملابس قطنية، الملابس القطنية تجعلك أكثر برودة من العديد من المواد التركيبية الأخرى للأقمشة والتي تجعلك تفرز كميات كبيرة من العرق.
- وضع منشفة باردة على رقبتك أو كيس ثلج على رقبتك وتلك هي الطريقة المباشرة للوصول إلى مركز منظم الحرارة في الدماغ.
- ضرورة تشغيل المراوح والمكيفات في المنزل والتي تجعلك تشعر بالبرودة.
- تجنب الخروج اثناء اوقات الذروة والتي تكون فيها اشعة الشمس قوية وشديدة.
- الاسترخاء، حيث إنه يساعد على أن ينتج عن نشاط العضلات الكثير من حرارة الجسم.
- ضرورة الاستحمام بماء بارد أو فاتر وتجنب الاستحمام بالماء الساخن.
- محاربة الجفاف عن طريق شرب الكثير من الماء مع المشروبات الرياضية أو مصادر المعادن الأخرى.
- في حال ارتداءك قبعة فقم بإزالتها وصب القليل من الماء البارد على رأسك.
- ضرورة تجنب الكافيين بعد الإفطار لأنه يعزز الجفاف.
- من الضروري تناول الاطعمة الخفيفة بما في ذلك الوجبات الصغيرة المتكررة أو الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الفاكهة الباردة أو منتجات الألبان قليلة الدسم.
- الخروج ليلًا وفي حالة الضرورة يجب ان تحتفظ بقبعة تحميك من أشعة الشمس.
- من المهم تجنب الوقوف بجانب حرارة قوية وهو ساخن، وفي حالة الاصابة بالاجهاد عليك التزام الفراش وعدم بذل اي مجهود.