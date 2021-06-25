طبيب تغذية يوجه نصائح للتغلب على الموجة الحرارة

تحذيرات شديدة وجههتها هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع المقبل بشكلٍ ملحوظ على مستوى محافظات مصر، ناصحة المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر للشمس والذي قد يصيبهم بحالات من الإغماء أو الإرهاق أو الإصابة بضربات الشمس.

وحول الموجة الحارة، وجّه الدكتور أسامة صلاح، طبيب التغذية، عدة نصائح للمواطنين عبر "الدستور" كي يتجنبوا الحرارة الشديدة المتوقع حدوثها خلال أيام وجاءت كالتالي.