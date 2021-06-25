«ساكنة الحي الراقي» للروائي السوداني صلاح بشير تشارك في معرض القاهرة للكتاب

صدر عن منشورات «ويلوز» بجنوب السودان، مجموعة قصصية «ساكنة الحي الراقي» للأديب والروائي السوداني الدكتور صلاح بشير.

«ساكنة الحي الراقي» مجموعة قصصية تضم 18 قصة قصيرة، في القطة المتوسطة، تحمل عناوين «أبوكم ما بسويها»، و«زوجي لا يحب غيري»، و«ساكنة الحي الللراقي»،«الخرطوم 2100»، و«كدايسنا كلاب الحلة».

وتشارك «ساكنة الحي الراقي» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، بمشاركة أكثر من 700 دار نشر.

«لم تعد الأشياء هي الأشياء ولا الألوان هي الألوان، انقلبت دنياه رأسا على عقب، وكرت مرة ثانية بزلزالها الهادم المعتاد، كانها لا ترغب فيه فتوقفت عمداً، مرة اخرى أو كأنها ماتت وانتهت وقامت قيامتها، لاشئ في مكانه القديم الأسبوع الماضي تلاشت دون استئذان.

والدنيا تنظر إليه ساخرة وتجبره على مضغ حصرمها كما فعلت منذ خمس وثلاثين سنة مضت. ناولته منديلا ليمسح دمعة قهر جرت عنوة، نظر إليها ولم يستطيع إمساك دموعه».

و صلاح البشير كاتب وقاص وروائي سوادني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية،، وطبيب بيطري مختص بسلامة وتقنية الأغذية، صدر له العديد من الأعمال الروائية ابرزها رواية « الإنداية : قصة الأقنان والعبيد صلاح البشير » وهي رواية منعها نظام البشير من دخول السودان وتم مصادرتها من قبل الجهاز الأمني للبشير في 2019.

كما صدر له في مارس 2020 عن روايات الهلال، رواية «"احلام من أقبية المنافي»، وكما صدر له عن دار عزة للنشر والتوزيع في مصر، روايتي «المجنونة التي عشقناها» و «حديقة بلا سياج»، و «ضل الكرقة»، و«مصرية في السودان» و« أحلام من أقبية المنافي».. وغيرها من الأعمال.

المعرض هذا العام يشارك فيه قرابة الـ 800 دار نشر من مختلف دول العالم، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.