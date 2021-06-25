الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لغلق شارع عبد الله العربي.. تحويلات مرورية لاستكمال مشروع تطوير محور الفردوس

تحويل مرورى
تحويل مرورى

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ المرحلة الثالثة "ربط محور الفردوس بشارع ذاكر حسين مروراً أعلى شارع عبدالله العربى".

وستنفذ أعمال الغلق الكلى لشارع عبدالله العربى "امتداد شارع الطيران" عند تقاطعه مع شارع ذاكر حسين لرفع عدد خمس كمرات معدنية، إعتباراً من الساعة 12,00 صباح غدا السبت الموافق 26/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية. 

- تفاصيل التحويلات المرورية

وستكون التحويلات كالآتى :

 -القادم من شارع الطيران: استكمال السير بشارع عبدالله العربى "امتداد شارع الطيران" مع تحويل حركة المرور عند المأوى الدورانى والعودة تجاه محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

 -القادم من محور الشهيد: استكمال السير بمحور الشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

 -القادم من شارع محمد النبوى: يسلك يساراً شارع جمال سليم فيميناً محور الشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

مرور القاهرة مرورية متوقعة عبدالله العربى شارع عبدالله العربى شارع ذاكر حسين شارع الطيران

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