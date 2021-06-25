شديد العدوى.. تفاصيل المتحور الهندي «دلتا» الذي ضرب بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 35204 إصابات جديدة بمتغير "دلتا" شديد العدوى من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة بـ"دلتا" 111157.

وبحسب البيانات الحكومية فإن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 46٪، مشيرة إلى أن متغير "دلتا" أصبح يمثل الآن ما يقرب من 95٪ من الحالات التي يتم تسجيلها في المملكة المتحدة.

وترصد الدستور أبرز المعلومات عن متحور دلتا الهندي.

- هو عبارة عن سلالة فرعية واحدة فقط من تحولات فيروس كورونا، اكتُشفت في الهند.

- وصفت منظمة الصحة العالمية سلالته بـ "مثيرة للقلق"، واعتقدت أن المتحور الهندي هو المسؤول عن التفشي الحاد للوباء في الهند.

- وفقا للصحة العالمية فإن هناك أخطاراً أكبر مرتبطة بسلالة - (المتحور الهندي)، حيث لوحظ معدلات انتقال أقل مع السلالتين الفرعيتين".

- اكتشف خبراء الفيروسات في أوروبا أنه ينتشر بسرعة كبيرة بين المواطنين، حيث أنه أسرع في الانتقال من أي فصيلة أخرى.

- يشبه "الإصابة بالبرد"، وبحسب دراسة بريطانية فإن "المصابين به قد يعتقدون أن لديهم نوعًا ما من البرد الموسمي فقط، وبالتالي يذهبون إلى الحفلات".

- أول أعراضه هو الصداع يليه التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى، كذلك "السعال والحمى وفقدان التذوق والشم هي الأعراض الكلاسيكية لكورونا المستجد، والسعال هو خامس أكثر الأعراض الأكثر شيوعًا مع المتحور الهندي بينما لم يحتل عرض فقدان حاسة الشم المراكز العشرة الأولى".

- أثبتت تجارب حديثة أن اللقاحات قادرة بالفعل على مقاومة المتحور دلتا بكفاءة مقاربة للمعروفة مع السلالات الأخرى، وانتهت دراستان منفصلتان أجريتا في المملكة المتحدة إلى انخفاض خطر دخول المستشفى إلى 70 في المئة بعد جرعتين من أي لقاح، بالنسبة للأشخاص المصابين بالمتحور الهندي.

- وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور الهندي الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند وينظر له على نطاق واسع بأنه السبب الرئيسي في رفع أعداد الوفيات، رصد في 74 بلدا حول العالم.

- يشكل المتحور الهندي (المتحور دلتا) أكبر خطر على السكان غير المحصنين، وربما أيضاً السكان الذين تلقى معظمهم جرعة واحدة فقط.

- أفضل طريقة لتحجيمه هي إعطاء فرص أقل للفيروس في التطور من خلال منع تفشي المرض واحتوائه باحتياطات فعالة مثل أقنعة الوجه والتهوية المناسبة وتطعيم الأشخاص، خاصة بعدما كشفت الأبحاث أن طرق انتقال المتحور الهندي لا تختلف عن عدوى كورونا المعتادة.

- الطريقة الرئيسية لانتشاره من خلال التعرض لقطرات الجهاز التنفسي الحاملة للفيروس، كما من الممكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى من خلال ملامسة الأسطح أو الأشياء الملوثة.