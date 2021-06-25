شارك في فيلم شهير.. أبرز المعلومات عن «تفاهة» بعد القبض عليه بحوزته مخدرات

أثار صلاح مجاهد، الفنان الذي أدى شخصية "تفاهة" في فيلم "بلية ودماغه العالية" حالة كبير من الجدل، ما جعله في يتصدر الترند، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، والعثور بحوزته على مسحوق يشبه الهيروين المخدر بحوزته.

ويستعرض “الدستور” أبرز المعلومات عن “تفاهة”:

- عُرف بـ "تفاهة" لكن اسمه الحقيقي صلاح مجاهد

- اكتشف تفاهة المخرج نادر جلال

- كان أول ظهور فني لتفاهة من خلال فيلم "بلية ودماغه العالية"، للفنان محمد هنيدي، عام 2000.

- يُستخدم كمصدر للضحك والكوميك على السوشيال ميديا

- شارك بعدها في مسلسل «رجل في زمن العولمة» بجزأيه.

- ظل مختفيا عن الساحة الفنية لمدة 14 عامًا تقريبًا.

- لم يؤدي شخصيات كثيرة، حيث إن رصيده الفني فيلم ومسلسل فقط.

كانت أحداث فيلم "بلية ودماغه العالية"، تدور حول عماد "بلية" الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى "دنيا"، حيث أنه قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس بلية على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.

جدير بالذكر أن قوات الأمن عثرت مع صلاح مجاهد على نحو 50 جرامًا من مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، و3100 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

وفور انتشار خبر القبض عليه شعر جميع المتابعون بحزن شديد لضياع مستقبل الممثل الذي لطالما أضحكهم بشدة رغم قلة أعماله.

