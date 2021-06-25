الجمعة 25 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

إيرادات الخميس.. تامر حسني أولا بمليون ونصف و«الشنطة» أخيرًا بـ 739 جنيهًا

بوستر مش انا
بوستر مش انا

انطلق مؤخرًا فيلم النجم تامر حسني الجديد "مش أنا"، والذي عرض في قاعات السينما بمصر ودول الخليج، محققًا إيرادات مرتفعة للغاية، على الرغم من عدم الوصول للاشغال الكامل لقاعات العرض بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الفيلم الجديد لتامر حسني شباك التذاكر في ثاني ليالي عرضه محققاً مليونًا و441 ألف جنيه.

 - تفاصيل فيلم تامر حسني الجديد

و الفيلم الجديد تدور قصته وأحداثه حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني باسم "حسن" بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني في معظم مشاهد الفيلم الجديد.

 ويشاركه  البطولة عدد كبير من النجوم منهم النجمة العائدة حلا شيحة، والنجم ماجد الكدواني، والفنانة القديرة سوسن بدر، وحجاج عبد العظيم وعصام السقا ومحمد الجوهري وفايز المالكي وعدد من نجوم وضيوف الشرف منهم الفنان محمد عبد الرحمن توتا والفنان إياد نصار وعدد آخر من النجوم،  وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر حسني بمشاركة سينرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي.

- "أحمد نوتردام" يحقق 86 ألف جنيه

وعلى الجانب الاخر حقق فيلم "أحمد نوتردام" 86 ألف جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، ومن إخراج محمود كريم، وحل في المرتبة الثالثة فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي ومن إخراج محمود كريم، بإيراد وصل إلى 63 ألف جنيه، وحصد فيلم "ديدو" على المركز الرابع بإيراد وصل إلى 58 ألف وهو بطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

وفي المركزين الخامس والسادس حقق فيلم "ثانية واحدة" بطولة الفنانة دينا الشربيني وإخراج أكرم فريد 10 آلاف جنيه، وجاء فيلم "الشنطة" لبيومي فؤاد والمخرج احمد البدري إخيرًا محققاً 739 جنيها.

ليلى علوي تامر حسني حسام حسن شباك التذاكر سينرجي فيلمز رامز جلال تامر مرسى النجم تامر حسني

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