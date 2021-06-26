أهالي «مشلة» في كفر الزيات يستغيثون: «معندناش ميّة من 3 شهور»

تسود حالة من الاستياء بين أهالي قرية «مشلة» التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية بسبب انقطاع المياه لفترة دامت نحو 3 أشهر، وفق الأهالي.

وقال ياسر المسيري من أهالي القرية: «الوضع صعب جداً في القرية لعدم وجود مياه أغلب الأوقات.. المياه لو موجودة فى أوقات معينة بتكون ضعيفة جداً ولا تصل إلى الدور الأرضي أصلاً».

وأضاف: «أهالي القرية يقومون بعمل طرمبات حبشية للتغلب على هذه الأزمة»، مشيراً إلى إرسال العديد من الشكاوى إلى رئيس الشركة وفرعها في كفر الزيات وإلى المحافظة دون جدوى.

وتابع: «نحن في القرن الواحد والعشرين ولا توجد مياه داخل قرية يقطنها آلاف المواطنين في ظل فصل الصيف والحرارة المرتفعة».

وناشد «بكر» الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، سرعة التدخل وإنهاء تلك المشكلة.

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