السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أهالي «مشلة» في كفر الزيات يستغيثون: «معندناش ميّة من 3 شهور»

انقطاع المياة
انقطاع المياة

تسود حالة من الاستياء بين أهالي قرية «مشلة» التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية بسبب انقطاع المياه لفترة دامت نحو 3 أشهر، وفق الأهالي. 

وقال ياسر المسيري من أهالي القرية: «الوضع صعب جداً في القرية لعدم وجود مياه أغلب الأوقات.. المياه لو موجودة فى أوقات معينة بتكون ضعيفة جداً ولا تصل إلى الدور الأرضي أصلاً».

وأضاف: «أهالي القرية يقومون بعمل طرمبات حبشية للتغلب على هذه الأزمة»، مشيراً إلى إرسال العديد من الشكاوى إلى رئيس الشركة وفرعها في كفر الزيات وإلى المحافظة دون جدوى.

وتابع: «نحن في القرن الواحد والعشرين ولا توجد مياه داخل قرية يقطنها آلاف المواطنين في ظل فصل الصيف والحرارة المرتفعة». 

وناشد «بكر» الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، سرعة التدخل وإنهاء تلك المشكلة.

IMG-20210625-WA0025
IMG-20210625-WA0025
IMG-20210625-WA0026
IMG-20210625-WA0026
معاناه اهالي مشلة انقطاع المياه منذ ثلاث أشهر والاهالى عايزين نغير مواسير الاسبوستس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

رامى رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

الصحة العالمية: رفض الدول اقتسام لقاحات كورونا يكشف «العقلية الاستعمارية»

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب موبايلات وساعات ثمينة ومكملات غذائية

تبدأ محاكمتهم اليوم.. تفاصيل اعترافات متهمي «خلية الجوكر الإرهابية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

د. محمد عفيفي

يونيو فى تاريخنا

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني جنوب الخليل