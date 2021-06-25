الجمعة 25 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«نورلاند»: كفاءة المؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا

ريتشارد نولاند
ريتشارد نولاند

أكد السفير الأميركي المبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، على أن كفاءة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تظل أحد أهم المكاسب المهمة للبلاد.

وقال نورلاند بحسب ما أوردت السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: " تظل الكفاءة الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط أحد المكاسب المهمة لليبيا بالاشتراك مع التزام وزارة النفط باستخدام هذه الموارد لصالح جميع الليبيين."

وكان نولاند أكد أمس، أن المجتمع الدولي أظهر في برلين 2 دعمه المسموع للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا، فقد صرح نورلاند أن هذا الدعم لم يقتصر على إجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية في الـ24 من ديسمبر المقبل، بل يمتد للتنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل.

وأضاف نورلاند وفق البيان، إن الولايات المتحدة ستواصل متابعة التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها من خلال العمل مع الشركاء وعبر الأمم المتحدة لدعم الاستعدادات للانتخابات، وإزالة القوات الأجنبية والمقاتلين، وانسحاب متسلسل ومتوازن ويمكن التحقق منه للعناصر من كلا الجانبين بطرق لا تقوض وقف إطلاق النار.

وخلص مؤتمر برلين الثاني الذي عقد أمس الأول الأربعاء، إلى بيان ختامي يتضمن 57 بندًا جرى التوافق حولها، من بينها التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وإعادة التأكيد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأول، والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية الليبية، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

لقاء ليبي بتونس لمدة 3 أيام

ويواصل أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي "لجنة الـ75" اجتماعهم في ضاحية قمرت شمال العاصمة التونسية، والذي بدأ أمس الخميس ويستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لبحث مقترحات تساعد في المضي قدما نحو الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق للحل السياسي، يدعمها المجتمع الدولي من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا الممزقة والمضطربة منذ 2011.

وحسب بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، فإن اجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي"تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الملتقى المقررة في جنيف نهاية هذا الشهر (يونيو)".

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