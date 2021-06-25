انطلاق منتدى نوت ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

شهد افتتاح منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال تمكين المرأة، وأكد رئيس المهرجان السيناريست محمد عبد الخالق، أن المنتدى أصبح علامة ضمن فعاليات المهرجان، كما باتت أسوان بؤرة للاهتمام بقضايا المرأة.

وأوضح رئيس المهرجان، في معرض حديثه أن المنتدى لا يسعى إلي تقديم رسائل مرسلة وإنما التفاعل والتغيير المباشر على أرض أسوان وخلق تأثير وتغيير بالتعاون مع المجتمع المدني ومؤسساته التي تواصل بصورة مباشرة مع قضايا أسوان

في السياق نفسه تحدث محمد كمال، مدير مؤسسة بلان انترناشونال ايجيبت، قائلا:"نحن فخورون بالتعاون مع مهرجان أسوان ودوره الرائد في دعم تمكين المرأة وهي الغاية التي تهدف لها المؤسسة، بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية مثل وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، و تابع وأكمل حديثه مؤكدا أن مؤسسة بلان تتمنى استمرار التعاون مع مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة لدعم المرأة وقضاياها".

ليلى حسني: المهرجان يدعم قضايا وتمكين المرأة

كما قالت ليلى حسني مدير مكتب المسؤولية المجتمعية للتنمية المستدامة :"سعداء بوجود شركاء في مهرجان أسوان لدعم قضايا وتمكين المرأة، بما يتوافق مع ما نقدم من مبادرات من بينها مبادرة إبداع من مصر ومبادرة "غالية" وورش الحرف اليدوية التي يدعمها بنك الإسكندرية ويستضيفها مهرجان أسوان لدعم المرأة الأسوانية وأعمالها الحرفية".



من جانبها عبرت صافيناز محمد، رئيس مؤسسة نساء الجنوب عن سعادتها بالمشاركة بافتتاح منتدى نوت الذي أصبح نموذج وبوصلة للسيدة الأسوانية والشباب الأسواني، لافتة إلى دور المهرجان في دعم الشباب الأسواني فنيا من خلال إقامة الورش الفنية (المونتاج، الإخراج، السيناريو)، التي ساعدت بدورها في ظهور أربع أفلام من إخراج وتقديم الشباب الأسواني.

وأضافت أن المنتدى والمهرجان بصورة عامة يترجم توجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي واحتفائه بالمرأة في عام 2017 خلال عام المرأة، لافتة بجانب التمثيل النسائي الواضح والمناسب القيادية التي تتولاها المرأة المصرية.

- الدكتورة فايزة الخرافي تهدي المهرجان "بوق الكويت"

من جهتها عبرت الدكتورة فايزة الخرافي، وهي أول سيدة عربية كويتية تتقلد منصب رئيس جامعة على المستوى العربي ، عن سعادتها بالاستضافة والتكريم في إطار منتدى نوت لقضايا المرأة، ودعوة السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيرة إلى أن المرأة لها طريقتها في العطاء والعمل.

كما أهدت المهرجان "بوق الكويت" الذي كان يستخدمه الكويتيين الأوائل، في الوقت نفسه تم تكريم دكتور فايزة الخرافي من جانب منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

- ميرفت التلاوي: المرأة عليها الاستمرارية في الدفاع عن حقوقها

وبدورها قالت السفيرة ميرفت التلاوي:" أن المرأة عليها الاستمرارية في الدفاع عن حقوقها"، مشيرة إلى أن الحكام والرؤساء أكثر انفتاح على ضرورة تمكين المرأة، في الوقت الذي ينزوي فيه المجتمع على دور المرأة وحضورها، مشددة على خطورة التفسير الخاطيء للنصوص الدينية وإرجاع قيمة المرأة بما يخالف النص الديني لمجرد التفسير وفقا للأهواء الشخصية.

وتم افتتاح المنتدى بحضور عدد كبير من المهتمين والداعمين لقضايا المرأة والتمكين والإعلاميين والصحفيين.

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