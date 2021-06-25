الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتحلا صفة موظفي جهة حكومية.. ضبط عاطلين نصبا على عامل في المرج

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى منطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر وأقسام الشرطة، ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ تجمع عدد من المواطنين وباستبيان الأمر، تبين قيام شخصان لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالنصب على عامل بإحدى المحال بدائرة القسم، حال تواجده بالمحل عمله مدعيان عملهما بأحد الجهات الحكومية، واستيلائهما منه على مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (المبلغ المالى المُستولى عليه- عدد 4 كارنيهات منسوبة لجهات مختلفة)، بمواجهتهما بما جاء بأقوال المُبلغ وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

- عقوبة النصب 

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

امن القاهرة ضبط شخصين النصب المواطنين المرج

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