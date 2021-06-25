رئيس حي غرب الإسكندرية تصطحب أطفال دار الرعاية الاجتماعية بكرموز إلى السيرك (صور)

نظمت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، حفلا ترفيهيا لأطفال، وفتيات وفتيان دارجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز، حيث اصطحبتهم لحفلة بالسيرك، وبرفقتها أعضاء المجمتع المدني من نادي روتاري، ايمانًا بالاهتمام بالناحية الترفيهية والاجتماعية للأطفال والفتيات والفتيان بدور الرعاية الإجتماعية.



وعبرت « شعبان» عن سعادتها الغامره بفرحة الأطفال والفتيات والفتيان، مؤكدة بأنها ستكون علي إتصال دائم مع الدار والاستجابة الفورية لأي شكوي او طلب يخص الدار.



وكانت رئيس الحي قد سبق بتنظيم عدد من الزيارات لجمعيه الرعاية الاجتماعية بكرموز والتي تشمل دار للمسنين ودار للفتيات ودار للفتيان والتي تتراوح أعمارهم من ٦ الي ١٤ عام، إلى جانب وجود ورش نجارة وخياطه وألوميتال.

وكانت إدارة الحالة بإدارة شرق الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، قد نفذت بالتعاون مع قرية الأمل للفتيات مجموعة من الأنشطة الرياضية في كلية تربية رياضية بنات وكذلك نشاط فني داخل الدار الي جانب الأنشطة المتواجدة بالدار من خياطة ورسم واشغال حرصًا علي استفاده الأبناء من الوقت كل هذه الانشطه ضمن النشاط الصيفي للأبناء.

كما أقامت جمعية مصطفى كامل الخيرية، و مديري الحالة بإدارة وسط النشاط الصيفي لمجمع الدفاع الذي يعمل على دمج الاطفال تعليمي واكتشاف الذات والعمل علي تحديد اتجاه الطفل وميوله في اختيار الأنشطة التي تناسبه حيث ان المجمع مجهز بورش وتجهيزات مناسبه لجميع ميول الأبناء من نجاره وكهرباء وطباعه الي جانب الأنشطة الفنية والرسم على الزجاج.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية، واشراف رشا عبد الفتاح مدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ضمن الأنشطة الصيفية التي تتم بالجمعيات والمؤسسات الخيرية للدعم النفسي والمعنوي للاطفال والفتيات، من نزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية بالإسكندرية.

اصطحاب اطفال دور الرعاية لحفل السيرك بالإسكندرية

اصطحاب اطفال دور الرعاية لحفل السيرك بالإسكندرية

اصطحاب اطفال دور الرعاية لحفل السيرك بالإسكندرية

اصطحاب اطفال دور الرعاية لحفل السيرك بالإسكندرية