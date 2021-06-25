بولندا تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بولندا تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سجلت بولندا اليوم الجمعة، 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى مليونين و879 ألفا و470 إصابة.
وذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية أن 36 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المتعلقة بالفيروس إلى 74 ألفا و953 وفاة.
وأشار الراديو إلى أن مليوني و651 ألفا و209 أشخاص تعافوا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة البولندية الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 12 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأوضحت السلطات الصحية- حسبما ذكر راديو بولندا، أمس الخميس- أنه تم توزيع 27 مليونا و467 ألفا و853 جرعة من اللقاح حتى الآن، منها 376 ألفا و565 جرعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما حصل 4. 16 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.
- الصين تتصدر دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.