الجمعة 25 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تسجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كورونا
كورونا

سجلت بولندا اليوم الجمعة، 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى مليونين و879 ألفا و470 إصابة.

وذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية أن 36 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المتعلقة بالفيروس إلى 74 ألفا و953 وفاة.

وأشار الراديو إلى أن مليوني و651 ألفا و209 أشخاص تعافوا من الفيروس في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة البولندية الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 12 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت السلطات الصحية- حسبما ذكر راديو بولندا، أمس الخميس- أنه تم توزيع 27 مليونا و467 ألفا و853 جرعة من اللقاح حتى الآن، منها 376 ألفا و565 جرعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما حصل 4. 16 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.

- الصين  تتصدر دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كوفيد كورونا اللقاح فيروس كورونا بولندا

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وائل لطفي

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