روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء انهيار مروحية في ضواحي سان بطرسبورج

قتل 3 أشخاص جراء انهيار مروحية من طراز "مي-8" في ضواحي مدينة سان بطرسبورج بروسيا.

وأفاد المكتب الصحفي للجنة التحقيق بمدينة سان بطرسبورغ، اليوم الجمعة، بأن المحققين العسكريين قد فتحوا قضية جنائية في الحادث.

ووفقا لما نقلته وكالة “تاس” الروسية، فأنه يتعين على المحققين العسكريين تحديد كيف جرت مراعاة قواعد الأمن أثناء التحليق.

وأضافت المصادر الرسمية أن المروحية كانت تقوم بتحليق تدريبي وفقدت من شاشات الرادارات. وقد يعود سبب الحادث إلى عطل في المحرك.

وتأتي هذه الحادثة في وقت أكدت فيه موسكو، أنها ستدافع عن حدودها باستخدام كل الوسائل بما فيها العسكرية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة،إن بلاده تعهدت بعد حادثة انتهاك مدمرة "ديفيندر" البريطانية الحدود الروسية قبالة القرم باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل، بما فيها العسكرية، لضمان أمن حدود الدولة.

واتهم ريابكوف، في تصريحات صحفية، حسبما أوردت وكالة أنباء " نوفوستي، بريطانيا والولايات المتحدة بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة المدمرة البريطانية وتأجيج أزمة بتصرفاتها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "يحاولون بتصرفاتهم تأجيج الوضع والتسبب فعليًا في نشوب نزاع، وهو ما يتناقض تمامًا مع أعراف القانون الدولي"، لافتا إلى أن البيانات، التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن المحادثات التي جرت بين سفينة تابعة لحرس السواحل الروسي والمدمرة البريطانية تضع كل النقاط على الحروف وتفشل ما وصفه بالمحاولات الخبيثة من بعض المسئولين الكبار في لندن وممثلين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية لتشويه جوهر ما حصل.

وشدد ريابكوف على انتماء القرم إلى قوام روسيا، رغم عدم اعتراف بريطانيا والولايات المتحدة بذلك، قائلا: "هذه هي مياه إقليمية روسية وحدودنا، وسندافع عنها بكل الوسائل المتوفرة لدينا، بما فيها العسكرية".

وكانت قوات تابعة للجيش الروسي أطلقت، الأربعاء، طلقات تحذيرية باتجاه المدمرة البريطانية Defender بعد أن انتهكت حدود الدولة الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.