مسؤولو الصحة في براغ يدعون إلى الالتزام بتدابير مكافحة كورونا بالعاصمة التشيكية

مسؤولو الصحة في براغ يدعون إلى الالتزام بتدابير مكافحة كورونا بالعاصمة التشيكية
ناشد مسؤولو الصحة العامة في العاصمة التشيكية براغ ، المواطنين مواصلة الالتزام بالتدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن مسؤولي الصحة أعربوا عن إنزعاجهم إزاء الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في براغ التي تعد حاليا المنطقة التشيكية التي بها أعلى معدل للإصابة بالفيروس من حيث الأرقام المطلقة.
وأشار الراديو إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في العاصمة بلغ 17.2 حالة لكل مائة ألف مواطن خلال الاسبوع الماضي، في حين أن المتوسط الوطني هو 7.5 .
وصرح مسؤول بالعاصمة التشيكية ، بأنه ليس هناك تفسير واضح لارتفاع أعداد الإصابات، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة التنقل.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا حول العالم
وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.