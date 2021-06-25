مسؤولو الصحة في براغ يدعون إلى الالتزام بتدابير مكافحة كورونا بالعاصمة التشيكية

ناشد مسؤولو الصحة العامة في العاصمة التشيكية براغ ، المواطنين مواصلة الالتزام بالتدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن مسؤولي الصحة أعربوا عن إنزعاجهم إزاء الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في براغ التي تعد حاليا المنطقة التشيكية التي بها أعلى معدل للإصابة بالفيروس من حيث الأرقام المطلقة.

وأشار الراديو إلى أن معدل الإصابة بالفيروس في العاصمة بلغ 17.2 حالة لكل مائة ألف مواطن خلال الاسبوع الماضي، في حين أن المتوسط الوطني هو 7.5 .

وصرح مسؤول بالعاصمة التشيكية ، بأنه ليس هناك تفسير واضح لارتفاع أعداد الإصابات، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة التنقل.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

وفي سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.